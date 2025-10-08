Educação

Dia do cabelo maluco: alunos de colégio do DF capricham em penteados criativos

Evento no Colégio Católica de Brasília incentiva a imaginação e reforça vínculos entre alunos, professores e famílias

postado em 08/10/2025 19:58 / atualizado em 08/10/2025 20:38
Imagem mostra os alunos Isis, Maria Luiza ,Giovana, Pedro e Danton, ao lado da professora Ingrid Paz dos Anjos - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
Por Yandra Martins e Gabriela Braz

Na semana que antecede o Dia das Crianças, os professores e alunos do Colégio Católica de Brasília embarcaram em uma das modas do momento: o "dia do cabelo maluco". Famoso após "trends" nas redes sociais, a data consiste em um dia onde alunos e professores devem dar asas à imaginação e criar penteados inusitados e bastante criativos. 

Na Católica, o dia do cabelo maluco se soma com diversas atividades lúdicas para os pequenos. Brinquedos infláveis, dia da fantasia e meia maluca são algumas das atividades para celebrar os a semana das crianças. "A matéria vem, mas as brincadeiras levamos para a vida. E isso é criar memória afetiva", conta Maria Madalena, 62 anos, professora da educação infantil na instituição.

Os penteados criados pelos alunos ao lado dos familiares ajudam a revelar características da personalidade de cada criança. Um campo de futebol no cabelo, aos amantes do esporte; cabelos inspirados em personagens de desenhos animados, para aqueles que se imaginam na ficção; uma cesta de flores projetada na cabeça, para representar a beleza das cores e da natureza, entre outras criações, demonstram a beleza da criatividade e cooperação entre a escola e a família. Confira alguns dos penteados: 

Isis Araújo, 7, adora as atividades da semana da criança e acredita que elas levam alegria ao colégio, além de conectar ainda mais os alunos. “A semana com brinquedos, piscina, o dia da meia maluca e os cabelos, cada um mais criativo que o outro, me deixa muito feliz. O Dia das Crianças é muito bonito”, afirma.

A semana vai muito além de comemorações e festas. As atividades propostas favorecem o desenvolvimento da criança, relação aluno e professor, socialização e afetividade. Os momentos de brincadeira e descontração ajudam as crianças na coordenação motora, equilíbrio e fortalecem vínculos afetivos. 

Estagiárias sob a supervisão de Pedro Grigori

