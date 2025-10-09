Educação Infantil em foco: encontro debate desafios para a primeira infância no Brasil

SS Sofia Sellani*

o 2º Simpósio Internacional de Educação Infantil tem como missão debater a qualidade de políticas públicas para a primeira infância no Brasil - (crédito: Divulgação)

“Defender a educação infantil, talvez, seja ir além. É garantir salários iguais para homens e mulheres, enfrentamento consistente do racismo, impedir o fechamento de escolas no campo e valorizar a diversidade”, essas foram algumas das problemáticas abordadas por André Lázaro, diretor de políticas públicas da Fundação Santillana no Brasil, durante o 2° Simpósio Internacional de Educação Infantil, ocorrido esta semana em São Paulo. O evento reuniu especialistas nacionais e internacionais para discutirem políticas públicas voltadas à Primeira Infância. Com o bordão “Educação Infantil essencial para as crianças, decisiva para o Brasil”, o evento teve como objetivo promover debates apresentando problemas e soluções a fim de melhorar a qualidade de ensino para as crianças brasileiras.

O encontro reuniu 392 pessoas, entre pesquisadores, gestores públicos e de organizações do terceiro setor, promoveu discussões sobre a priorização da educação infantil, dados e evidências para a implementação de políticas públicas. A programação começou com a pauta “priorização da educação infantil”, que, além de Lázaro, incluiu Carlos Eduardo Sanches, especialista em educação, e Valdoir Pedro Wathier, diretor de monitoramento, avaliação e manutenção da educação básica do Ministério da Educação (MEC). Entre os assuntos, a desigualdade territorial, regional e racial foram abordadas como dificuldades que devem ser enfrentadas para uma melhor qualidade.

O encontro ocorreu no auditório do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo (USP) (foto: Divulgção)

Soluções práticas

“Será que precisamos de mais evidências? Será que essas já não estão suficientemente disponíveis na nossa frente? Muitas vezes, destruímos uma montanha para tentar achar uma pepita lá dentro, e acho que a gente vive um pouco disso. Temos uma montanha de evidências na nossa frente, mas queremos continuar cavando para achar uma pepita que será a revelação de todos os tempos” disse Wathier, ao abordar que, apesar da importância das pesquisas, também é necessário aplicar as evidências para soluções práticas.

Na segunda mesa, o debate foi a respeito da implementação de políticas públicas de educação infantil: alavancas para o ganho de escola, que contou com Anita Gea Martinez Stefani via online, Daniel Domingues dos Santos, Ernesto Faria e Hilda Linhares. Como participação especial, Susan Harriet Fuhrman, professora da Universidade de Columbia, que abordou lições da Academia sobre Implementação de políticas públicas.

Com fones de ouvido para tradução disponibilizados ao público, Fuhrman explicou que os formuladores de políticas públicas dependem dos educadores — alvos das políticas — para o sucesso da medida. E destacou que estabelecer uma política é o primeiro passo para obter resultados. Representantes de entidades como o Ministério da Educação (MEC), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Todos pela Educação também estavam presentes, colaborando para as mesas de conversa.

Meta

O evento foi realizado pela Fundação Bracell e ocorreu no auditório do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo (USP) nesta terça-feira (7/10). De acordo com Eduardo de Campos Queiroz, diretor-presidente da fundação, para alcançar uma melhor qualidade na educação infantil, é necessário começar a pôr destaque na pauta, criando políticas públicas baseadas em evidências. “Começamos a gerar dados, fazendo uma tradução da ciência para as lideranças brasileiras. Se elas (as lideranças) começam a entender que, investido na educação, passam a ter um retorno importante, elas vão começar a investir.”

