Escola bilíngue promove evento para comunidade do Lago Sul

Famílias conhecendo a escola bilíngue - (crédito: Crédito: Divulgação/ONE school)

ONE School, escola de línguas, promove o Open Doors, evento que oferece um dia de vivência na escola com a proposta pedagógica da instituição. Com inscrições gratuitas pelo site :https://bit.ly/3W57zrL, o evento ocorre sábado (18/10) das 9:30h às 12h na própria escola, QI 9 do Lago Sul.

A instituição oferece ensino bilíngue da educação infantil ao 4º Ano do ensino fundamental. Durante o evento, as famílias terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da escola e conhecer a proposta de currículo da ONE School. “No Open Doors, apresentamos nossa proposta pedagógica enquanto pais e filhos participam das atividades, experimentam a rotina e sentem como o bilinguismo, o rigor acadêmico, a investigação e a criatividade estão presentes no dia a dia da escola”, conta a diretora Denise De Felice.

A diretora reforça que pertencimento e autonomia fazem parte da cultura da escola e o Open Doors proporciona uma amostra dessa experiência. “É nessa vivência que dá para sentir o que é a ONE: uma escola que acolhe, estimula e prepara as crianças para o mundo que está aí, cheio de desafios e possibilidades”, afirma.





