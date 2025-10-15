Educação como prioridade: Dia dos Professores em destaque

YM Yandra Martins*

Plen..rio do Senado Federal durante sess..o especial para comemorar o Dia do Professor...S..o 62 anos desde que a data de 15 de outubro foi oficializada nacionalmente como o Dia do Professor. O decreto foi assinado em 1963 pelo ent..o presidente Jo..o Goulart...Em discurso, .. tribuna, presidente da Frente Parlamentar Mista de Educa....o, deputado Rafael Brito (MDB-AL). ..Foto: Andressa Anholete/Ag..ncia Senado - (crédito: Reprodução/Andressa Anholete/Agência Senado)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) promove, nesta quinta-feira (16), por intermédio do deputado distrital Gabriel Magno(PT), uma sessão solene com objetivo de homenagear os educadores do Brasil. O evento ocorrerá às 19h, no Plenário da CLDF, em celebração à data que reconhece os profissionais da educação como base para a construção da sociedade.

Assim como a Câmara, o Senado Federal também ressalta a data, que foi oficializada em 1963 no governo de João Goulart. Por meio de um uma sessão especial, ocorrida terça-feira (14), senadores e professores tiveram a oportunidade de destacar pontos essenciais no que diz respeito à educação brasileira.

Durante a sessão, realizada como iniciativa da professora senadora Dorinha Seabra (União/TO), no discurso feito pelo senador Izalci Lucas (PL/DF), o parlamentar ressaltou a importância de políticas de estado para sanar problemas de qualidade de ensino, desde a educação básica até a educação profissionalizante, que segundo ele é essencial aos jovens.

Ainda em seu discurso, Izalci destaca a importância da valorização dos profissionais e da educação como prioridades verdadeiras do poder público. “Ninguém mais quer ser professor. Porque não reconhecem e não valorizam a categoria. Além de infraestrutura de qualidade, há necessidade de estimular a categoria que serve como alicerce da sociedade", disse.

Por meio da diretora do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF), Mônica Caldeira, foi realizada uma denúncia quanto à educação pública no país. Mônica destacou a importância do ato do Senado em permitir que aqueles que estão diretamente ligados ao tema discutido participem e sejam ouvidos a respeito da realidade vivida em sala de aula.

A liderança sindical ressaltou a importância da fiscalização realizada pelos órgãos responsáveis no que diz respeito ao cumprimento do PNE. Ela também citou a precarização da categoria, assim como os problemas que envolvem a contratação em massa de professores temporários, o que, de acordo com ela, compromete a qualidade da educação.

A presidente da sessão, em parte de seu discurso destacou a importância do investimento na educação para o desenvolvimento do país e a garantia da educação de qualidade aos estudantes brasileiros. No discurso, Dorinha diz que o investimento atual não é suficiente para um país com tanta dimensão e desigualdade, além de não ser suficiente a escola pública que, segundo a parlamentar, é “aquela escola que não escolhe, mas tem que acolher”, cita.

