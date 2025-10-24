Evento gratuito mostra como ser relevante na era da IA

SS Sofia Sellani*

A engenheira e autora de best-sellers Martha Gabriel realizará a palestra "Carreira na era digital: habilidade zero" no Auditório Master do Ulysses Centro de Convenções - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a BB Digital Week (BBDW), evento sobre tecnologia, inovação, negócios e sustentabilidade do país. Com funcionamento das 8h às 20h no período de 28 a 30 deste mês, o evento ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os interessados devem se inscrever no link BBDW.

Proposto pelo Banco do Brasil, a participação será por ordem de chegada em cada sala. Porém, para aqueles que não conseguirem comparecer, parte da programação será transmitida ao vivo no canal. O tema da edição será Tecnologia made in Brasil: o futuro é agora. Serão mais de 280 palestras, painéis e workshops em 16 palcos, com a participação de 500 conteudistas, entre influenciadores e especialistas.

Entre os palestrantes, estará a best-seller e engenheira Martha Gabriel que abordará o tema “Carreira na era digital: habilidade zero” na próxima quarta-feira (29) às 11:30h no Auditório Master. O cofundador da escola on-line de educação tech Alura, Paulo Silveira, também estará presente. A palestra de Silveira irá retratar Como liderar times tech de forma moderna e adaptável com abordagem que passa pela metodologia Objetivos e Resultados-Chave (OKR).

Outras atrações confirmadas são o artista Alok; o poeta, jornalista e cronista Fabrício Carpinejar; a empreendedora Monique Evelle, estrategista da nova economia, fundadora da Inventivos e shark no Shark Tank Brasil; e o palestrante e doutor em comunicação, Dado Schneider.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá