Casa Thomas Jefferson abre inscrições para bolsas de estudo

AM Alice Meira

As vagas são destinadas a estudantes de baixa renda - (crédito: Guilherme Kardel)

A Casa Thomas Jefferson, escola de ensino de língua inglesa, está com inscrições abertas para o concurso de bolsas de estudos para 2026. As vagas são para estudantes de baixa renda do Distrito Federal, a partir de 16 anos. As inscrições são feitas pelo site da instituição. O prazo começou nessa segunda-feira (27) e vai até 15 de dezembro.

O curso, English 4Life, tem duração de cinco semestres com duas aulas semanais de 60 minutos cada, em turmas presenciais e remotas em Brasília e Uberlândia. Em Goiânia, as aulas serão apenas no formato on-line.

A data prevista para divulgação dos resultados será em 20 de janeiro, pelo site da Casa Thomas Jefferson, com início das matrículas em 23 do mesmo mês. A análise do perfil dos candidatos será feita a partir da documentação apresentada e de um formulário de cadastro socioeconômico. A falta de documentos ou dados desclassifica o candidato automaticamente. As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo número de WhatsApp da instituição: (61) 3442-5500.

Sobre o English 4Life

O curso é uma iniciativa de responsabilidade social da Casa Thomas Jefferson, que subsidia 94,61% do valor total, por semestre, O aluno deverá arcar com o custo de seis parcelas de R$ 118,45 na modalidade on-line e seis parcelas de R$130,06 na modalidade presencial, também por semestre. É um curso prático, focado em situações autênticas, aquisição das funções da língua inglesa e do vocabulário, para que o aluno possa interagir com outros falantes da língua sobre assuntos simples do dia a dia.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.