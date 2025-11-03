Programas educacionais auxiliam jovens da rede pública

CB Correio Braziliense

O projeto foca na permanência na ensino médio e proporciona educação financeira - (crédito: Reprodução/Instituto CNP Brasil)

O Instituto CNP Brasil firma nesta terça-feira (4/11), acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) para a promoção dos programas Meu caminho e Saldo+, programas voltados a jovens em situação de vulnerabilidade social. Com a finalidade de ampliar a permanência de alunos no ensino médio, facilitar o acesso ao ensino superior e incentivar uma relação mais consciente com o dinheiro, pilares fundamentais para o futuro dos jovens.

A assinatura será realizada durante evento no Espaço Bem você, no Edifício Sede da CNP Seguros Holding Brasil, com as presenças de representantes do Instituto, da Secretaria e da Caixa Econômica Federal, um dos parceiros do Saldo+.

Sobre os programas

O programa Meu caminho acompanha jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social durante o ensino médio. A ação oferece aos estudantes mais oportunidade para que concluam esse período escolar e os auxiliam no ingresso do ensino superior.

O programa Meu Caminho já beneficiou 60 alunos de ensino médio no DF, oferecendo a eles apoio financeiro, orientação educacional, notebook com acesso à internet, aulas de inglês, aulas preparatórias para o Enem e o PAS/UnB e assistência psicológica ao longo de toda a jornada.

O Saldo+ oferece uma jornada de educação financeira voltada a jovens de 14 a 24 anos, promovendo autonomia, segurança e inclusão financeira. O programa é desenvolvido pelo Instituto CNP Brasil em parceria com a Associação Hub Brasília e a Caixa Econômica Federal, o maior banco público da América Latina.

O acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal vai facilitar o acesso dos alunos da rede pública do DF ao programa Meu Caminho e abre ainda a possibilidade de incluir nas escolas os conteúdos de educação financeira produzidos dentro do Saldo+. “A parceria com a Secretaria é estratégica e um passo importante para a transformação social dos alunos do ensino médio”, afirma Alice Scartezini, coordenadora do Instituto CNP Brasil.

A proposta do Instituto, no entanto, é ultrapassar os limites do Distrito Federal, desenvolvendo tecnologias sociais replicáveis, que possam ser levadas para outros estados. “Nossa proposta é ocupar esse espaço importante da educação viabilizando este modelo de atuação em diferentes esferas e ampliando o alcance a mais e mais alunos em todo o país”, conta Alice.

Pé-de-Meia

Os programas: Meu caminho e Saldo+ estão muito alinhados ao Pé-de-Meia, iniciativa do governo federal lançada em janeiro de 2024 e que também concede incentivo financeiro a estudantes do ensino médio público para estimular a permanência escolar.

As próximas edições do programa Meu Caminho priorizaram a seleção de alunos vinculados ao Pé-de-Meia. “Queremos fortalecer uma rede integrada de apoio à educação e à cidadania”, explica Alice.









