TCDF promove evento com participação de grandes empresas de tecnologia

CB Correio Braziliense

Palestra ocorrendo no Tech Week - (crédito: Ian Vieira/CB/DA Press)

Por Ian Vieira

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) promoveu, nesta terça-feira (4/11), mais um dia de evento da Tech Week, que reúne especialistas para debater sobre inteligência artificial (IA), automação, governança digital, entre outras inovações tecnológicas. Representantes de 18 grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs, estão presentes no evento, que é gratuito ao público.

O presidente do TCDF, Manoel de Andrade, comentou sobre a importância das recentes inovações tecnológicas do órgão. “Estamos avançando muito na utilização de IA. Um processo de auditoria com 1.000 páginas, em vez de gastar uma semana ou um mês, você pode fazer em uma ou duas horas e trazer o resultado 100% a altura do que se imagina”, afirmou. “É importante que não só os técnicos do Tribunal, mas todos do GDF participem dessa inovação, da procura de ferramentas capazes de entregar bons resultados à sociedade.

Visitantes do evento jogam video game (foto: Ian Vieira/CB/DAPress)

Além disso, o evento promoveu o Encontro Nacional de Diretores de Tecnologia da Informação, que reuniu os gestores das empresas presentes para um debate sobre os avanços tecnológicos. O secretário de tecnologia da informação do TCDF, Ednaldo Ramos, também comentou como a conferência impacta no avanço do serviço público. “O diálogo com entes da mesma área ajuda todos a encontrarem soluções. Me reuni hoje com dois representantes de tribunais diferentes, e o debate sobre os problemas de cada um vai gerando soluções”, afirmou. “Prato cheio para as empresas”.

Os estudantes da área da tecnologia são o principal nicho de visitantes, principalmente por se tratar de uma oportunidade de networking e contato com grandes empresas. O estudante de engenharia de software Lucas Barbosa falou sobre a importância do evento para acadêmicos do campo digital: “Eu acho muito interessante essa dinâmica de trazer as empresas para cá, tendo em vista que hoje a tecnologia, de certa forma, se integra muito no nosso cotidiano. É uma maneira de familiarizar as pessoas e gerar um contato, integrar mais pessoas na área de tecnologia e trazer outros pontos de vista.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá