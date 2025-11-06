Alunos da rede pública de ensino realizam visita imersiva no TCDF

CB Correio Braziliense

Alunos do ensino fundamental usando toga em passeio no TCDF - (crédito: Divulgação/TCDF)

Por Ian Vieira

Na tarde desta quinta-feira (6/11), o projeto TCendo o futuro, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, realizou a 5° edição da iniciativa. A Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Escon) recebe estudantes das Escolas Classe 106 Norte e 6 do Cruzeiro para uma tarde de aprendizado sobre controle social e cidadania.

A parceria visa integrar alunos do ensino fundamental de escolas da rede pública de ensino aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Durante a visita, os estudantes terão a oportunidade de conhecer, de forma prática e interativa, o funcionamento da Corte de Contas, participando de apresentações, dinâmicas e um tour guiado pelas dependências da Casa.

O projeto visa estimular o pensamento crítico e fortalecer o papel do TCDF na formação de cidadãos conscientes, capazes de compreender a importância da fiscalização dos recursos públicos e da defesa dos interesses da sociedade.

