Aluno sofre agressão em escola militar de Goiás

Câmeras de segurança registraram o momento em que um aluno de 11 anos foi agredido diversas vezes pelo seu professor, na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani, em Quirinópolis, Goiás. O incidente ocorreu em 29 de outubro.

Foi registrado o momento em que o agressor esbarra em uma mochila. Irritado, desfere tapas inicialmente contra uma carteira, e depois, contra a cabeça do estudante. Funcionários da escola relatam que o episódio ocorreu de maneira inesperada, sem motivo aparente.

A criança recebeu atendimento médico após o incidente. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis informou que o professor estava em período de experiência, e foi afastado. Um processo administrativo também foi aberto para apurar o caso. Em nota, a Secretaria também afirmou que o Conselho Tutelar e as autoridades competentes foram acionadas, e que a Polícia Civil também segue apurando os fatos.

