Aluno sofre agressão em escola militar de Goiás

Um aluno de escola militar foi alvo de agressão cometida pelo professor em sala de aula. O ato não tem motivação aparente.

Alice Meira
postado em 06/11/2025 20:50 / atualizado em 07/11/2025 15:01
. - (crédito: Divulgação)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um aluno de 11 anos foi agredido diversas vezes pelo seu professor, na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani, em Quirinópolis, Goiás. O incidente ocorreu em 29 de outubro. 

Foi registrado o momento em que o agressor esbarra em uma mochila. Irritado, desfere tapas inicialmente contra uma carteira, e depois, contra a cabeça do estudante. Funcionários da escola relatam que o episódio ocorreu de maneira inesperada, sem motivo aparente. 

A criança recebeu atendimento médico após o incidente. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis informou que o professor estava em período de experiência, e foi afastado. Um processo administrativo também foi aberto para  apurar o caso. Em nota, a Secretaria também afirmou que o Conselho Tutelar e as autoridades competentes foram acionadas, e que a Polícia Civil também segue apurando os fatos. 

