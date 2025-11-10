Obmep mirim: 1 milhão de estudantes participam da 2ª fase nesta terça (11/11)

CB Correio Braziliense

Estudante realizando a OBMEP Mirim - (crédito: Divulgação/IMPA)

Por Ian Vieira

A 2° etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) ocorrerá nesta terça-feira (11), em nível mirim, com participação de mais de 1 milhão de alunos do 2° ao 5° ano do ensino fundamental de escolas da rede pública de ensino, que se classificaram na primeira etapa da competição.

Criada em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e na quarta edição, a Olimpíada Mirim é uma versão voltada aos anos iniciais do ensino fundamental e segue os mesmos passos da Obmep. Em 2025, a primeira fase bateu o recorde de inscrições, com mais de 5 milhões de estudantes, de 34.980 escolas públicas e privadas de todo o país.

A competição é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC). Assim como na primeira etapa, os estudantes responderão a 15 questões objetivas, com conteúdo adequado ao grau de escolaridade. A competição é dividida em dois níveis: Mirim 1 (2º e 3º anos) e Mirim 2 (4º e 5º anos) do ensino fundamental, e é aplicada pela própria escola do aluno.

O diretor-adjunto e gerente de Olimpíadas do IMPA, Jorge Vitório Pereira, explicitou emoção sobre a realização da prova.“É emocionante ver crianças de todas as regiões do país se unindo em torno da matemática. A Olimpíada Mirim nasceu para aproximar as crianças dessa área do conhecimento e, acima de tudo, despertar sua confiança no próprio potencial. Ver na 2ª fase, alunos de todo o país tão engajados nos enche de alegria”, disse.

*Estagiário supervisionado por Ana Sá