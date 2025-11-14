No aniversário de 95 anos, MEC entrega Ordem Nacional do Mérito Educativo

Alice Meira

Estudantes que se destacaram no Enem e beneficiários do Pé-de-Meia posam em frente à sede do MEC, em Brasília - (crédito: Ângelo Miguel/ MEC)

O Ministério Nacional de Educação (MEC) realizou, nesta sexta-feira, a cerimônia de celebração de 95 anos, em que trabalhos prestados à educação foram reconhecidos e agraciados com a Ordem Nacional do Mérito Educativo, concedida pelo Governo Federal, das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Criada em 1955 e regulamentada pelo Decreto no 4.797, de 31 de julho de 2003, a distinção é concedida a personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram em ações voltadas à melhoria e ao desenvolvimento do ensino brasileiro. Um dos reconhecidos foi o escritor gaúcho Fabrício Carpinejar, que teve sua trajetória reconhecida pelo papel de incluir o afeto como ferramenta de combate à invisibilidade social e ao bullying.

No caso do poeta, a honraria destaca seu papel singular ao incluir o afeto como ferramenta de combate à invisibilidade social e ao bullying (foto: Yury Oliveira)

Em setembro, o presidente da República e o ministro da Educação também comemoraram a data com a Corrida e Caminhada MEC 95 anos, um evento que reuniu cerca de cinco mil participantes na Esplanada dos Ministérios. O percurso, que totalizou 18 quilômetros, teve os três primeiros colocados premiados, nas categorias masculina, feminina e de atletas com deficiência.

O percurso da corrida totalizou 18 quilômetros (foto: Bruna Araújo/MEC)

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.



