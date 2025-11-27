Inscrições para estudar no Cemi do Cruzeiro começam nesta sexta

SS Sofia Sellani*

Com estrutura completa, o Cemi do Cruzeiro oferece 174 vagas para o próximo ano - (crédito: Divulgação/Cemi Cruzeiro)

Começam nesta sexta-feira (28/11) as inscrições para o sorteio de vagas para os interessados em estudar no Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro. Ao todo, serão 174 vagas destinadas aos alunos que irão ingressar no ensino médio. Com o curso técnico em informática para internet, o objetivo é intensificar oportunidades de formação profissional e preparar os estudantes para o mercado de trabalho. As inscrições devem ser feitas pelo site até 5 de dezembro.

Com início no primeiro semestre do próximo ano, o curso conta com aulas didáticas e atualizadas. A escola também oferece quatro refeições diárias, quatro laboratórios de informática e aulões para provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além do espaço amplo, o Cemi oferece diversos projetos culturais e esportivos, se destacando em competições acadêmicas. Entre elas, estão as Olimpíadas Científicas, Brasileira de Matemática (OBM) e de Física.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá