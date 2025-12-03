Prova de bolsa do colégio Elite será aplicada no próximo sábado (6/11)

Por Gabriela Braz
A rede de ensino Elite vai aplicar, sábado (6/11) a prova de bolsa em todas as unidades do Distrito Federal. As oportunidades são para as escolas do Gama e Guará, e os participantes poderão conquistar bolsas com diferentes percentuais de desconto. As inscrições para a prova de bolsa estão abertas e podem ser feitas no site: https://bit.ly/48Nx33O ou presencialmente na unidade escolhida.
O exame é constituído por 25 questões de língua portuguesa e matemática, destinadas aos alunos que pretendem ingressar no ensino fundamental dos anos finais até o ensino médio. Aos estudantes do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, será uma prova diagnóstica com 16 questões nas mesmas disciplinas. Para educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental será realizada uma vivência pedagógica, com atividades lúdicas, jogos e brincadeiras adequadas para faixa etária.
A prova não apresenta caráter eliminatório, será uma avaliação com uma proposta diagnóstica a fim de entender os futuros alunos, suas singularidades, potencialidades e lacunas de aprendizagem. A instituição é reconhecida pela excelência acadêmica e as unidades oferecem turmas que vão da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de cursos Pré-Vestibulares, podendo variar conforme a localidade.
“Nosso compromisso é proporcionar um ensino de excelência, aliado a um corpo docente próximo e acolhedor, oferecendo desde o início um olhar atento às necessidades de cada aluno e favorecendo estratégias de acompanhamento nas assertivas”, completa a diretora.
