Inscrições abertas ampliam presença de mulheres na defesa nacional

YM Yandra Martins*

Alistamentos obrigatório e voluntário ocorrem até 30 de junho - (crédito: Reprodução/ Portal Gov)

Pelo segundo ano consecutivo jovens do sexo feminino, nascidas em 2008 e que completarão 18 anos em 2026 podem se candidatar de forma voluntária para o Alistamento Militar e ter a possibilidade de unir-se a uma das três Forças Armadas — Exército, Marinha e Aeronáutica. O processo, que é obrigatório para homens na mesma faixa etária, teve início nesta quinta-feira (1) e seguirá até 30 de junho.

As inscrições podem ser realizadas na internet por meio do site alistamento.eb.mil.br, inclusive por brasileiros residentes no exterior. Além da inscrição on-line, a partir desta sexta-feira (2) os interessados podem de modo presencial candidatar-se nas Juntas de Serviço Militar (JMS), cujos endereços encontram-se disponíveis no site.

Documentação necessária

Para ambos os sexos é necessário a apresentação de documentos como Certidão de Nascimento ou Casamento, RG ou passaporte, CPF e comprovante de residência. Após a fase de incorporação, será obrigatório cumprir o Serviço Militar Inicial por 12 meses. De acordo com o Ministério da Defesa, em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir em 2026.

Ofertas em 2026

O serviço militar feminino, criado em 2024, ofertará 1.467 vagas em 2026. Dentro do quantitativo, 1.010 são destinadas ao Exército, 300 à Aeronáutica e 157 à Marinha, com expectativas de ampliação do número nos próximos anos.

As vagas estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados, além do Distrito Federal. Para o órgão responsável, a iniciativa proporciona, durante o período de serviço, a oportunidade de atuação em diferentes áreas, favorecendo a aquisição de experiência profissional relevante.

De acordo com o Ministério da Defesa, no segundo semestre de 2026, os alistados e as alistadas seguirão para as etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O Serviço Militar terá início em 2027, com duração de um ano e com possibilidade de ser prorrogado, a cada 12 meses, por até 8 anos.

Benefícios do alistamento

Durante o período de serviço, os incorporados têm direito a benefícios como: remuneração mensal; alimentação, fardamento e assistência médica; contagem de tempo para aposentadoria; capacitação profissional e disciplina institucional. Além disso, a iniciativa reforça a ampliação da participação feminina nas Forças Armadas e promove maior diversidade e igualdade de oportunidades no serviço militar brasileiro.