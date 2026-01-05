Ministério da Cultura disponibiliza curso gratuito de animação digital

Correio Braziliense

O Ministério da Cultura em parceria com a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística,Técnica e Cultural (Escult) lançaram um curso online gratuito de animação digital. - (crédito: Reprodução/Escult)

Por Ian Vieira

O Ministério da Cultura em parceria com a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural (Escult) abriu inscrições para o curso gratuito de animação digital. O conteúdo é disponibilizado digitalmente e tem 60 horas de duração, com objetivo de preparar estudantes e profissionais da área da cultura para atuar no mercado audiovisual e digital. O curso foi iniciado em 8 de outubro e termina em 8 de fevereiro, as inscrições seguem disponíveis até 8 de janeiro por meio do site: https://escult.cultura.gov.br/.





Para realizar o programa, os estudantes devem ter o ensino fundamental completo, o curso tem como foco principal design e a produção cultural, apresentando fundamentos teóricos e práticos sobre criação e produção de animações 3D. Entre os conteúdos, estão história da animação, metodologia de produção, criação de personagens, cenários e objetos, além de técnicas de renderização e finalização de projetos digitais.

O curso da Escult conta com quase 12 mil estudantes inscritos. Entre as seis seções de aulas on-line estão: da animação convencional à animação digital, metodologia de produção de animações e a lógica da animação 3D, animação, renderização, finalização e exportação de arquivos e Criação de personagens, cenários e objetos em softwares 3D. Ao todo, são 19 atividades e 26 recursos disponibilizados para ensino.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá