Projeto carioca une natação e educação para transformar vida de jovens em vulnerabilidad

O Instituto Rio Aquatics, uma iniciativa idealizada e apoiada pela Fundação Behring, vem consolidando um modelo de impacto social no Rio de Janeiro ao unir o esporte e a educação como ferramentas de cidadania. Em três anos de atuação, o projeto beneficiou mais de 2 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com aulas gratuitas de natação e polo aquático.



Operando em unidades no Vasco da Gama e no Parque Aquático Júlio Delamare, no Maracanã, a iniciativa exige a matrícula e a frequência escolar regular como requisito obrigatório para todos os participantes, reforçando o compromisso com a trajetória acadêmica dos jovens.

A metodologia do instituto foca no desenvolvimento integral, oferecendo desde aulas de iniciação duas vezes por semana até o treinamento de equipes competitivas, que praticam de cinco a seis vezes semanalmente. O diferencial do projeto está no suporte extra piscina: mais de 60 jovens recebem reforço escolar, e parte deles conta com bolsas de estudo e de inglês. Os resultados dessa integração são tanto no campo educacional quanto no esportivo. Na sala de aula, um grupo de 20 jovens conseguiu recuperar um ano de conteúdo de matemática em apenas dois meses e meio. Já nas águas, a equipe acumula pódios importantes, como o vice-campeonato estadual sub-14 feminino de polo aquático e medalhas em torneios nacionais de natação.

Para os gestores do projeto, o sucesso da iniciativa reside na crença de que a disciplina esportiva potencializa as competências socioemocionais e a resiliência necessárias para o aprendizado. Além do desempenho técnico e escolar, o Rio Aquatics desempenha um papel fundamental na segurança pública ao prevenir afogamentos infantis, uma das dez principais causas de morte entre crianças de 5 a 14 anos no Brasil. O projeto agora entra em uma nova fase de sustentabilidade após conquistar sua primeira aprovação pela Lei de Incentivo ao Esporte. O planejamento para o próximo ciclo prevê o atendimento de mais 150 crianças e a meta de estabelecer uma sede própria até o ano de 2026, ampliando o legado de ascensão social e transformação de vidas através do esporte.

