Edital do MEC seleciona 130 novos cursinhos populares para receber apoio financeiro

Alice Meira

A Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) tem como propósito oferecer suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes da rede pública - (crédito: Divulgação/MEC )

O Ministério da Educação (MEC) vai contemplar mais 130 cursinhos populares por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), por meio de edital lançado nesta segunda-feira (26/1). 384 cursinhos já recebem apoio técnico e financeiro e continuarão a participar do programa, totalizando 514 cursinhos contemplados. O investimento previsto é de R$ 108 milhões.

As inscrições estarão abertas entre quarta-feira (28/1) a 27 de fevereiro, por meio da plataforma GOV.BR. Cada cursinho selecionado poderá receber até R$ 208 mil. O valor contempla, entre outras ações, o auxílio permanência de R$ 200 mensais para estudantes; o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; além da aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas. O auxílio permanência será pago por até oito meses e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho contemplado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ministério da Educação | MEC (@mineducacao)

Os aptos a participar da seleção são cursinhos populares legalmente instituídos, cursinhos informais (por intermédio de instituição operadora), iniciativas vinculadas a projetos ou programas de extensão e redes de cursinhos populares. Os cursinhos que integram a CPOP poderão solicitar a prorrogação do apoio, desde que apresentem relatório final de atividades e tenham a prestação de contas aprovada.

As propostas apresentadas devem atender, prioritariamente, estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo.

A Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) tem como propósito oferecer suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes da rede pública socialmente desfavorecidos que buscam ingressar na educação superior por meio do Enem. Para isso, o programa atua no fortalecimento dos cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários, fornecendo orientações específicas para o Enem, auxiliando na estruturação e implementação de ações de formação. O objetivo é ampliar as chances de acesso dos estudantes à educação superior e estimular o interesse dos jovens pelo exame, contribuindo para a ocupação de vagas em cursos de graduação.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.