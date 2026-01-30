Shopping em Brasília oferece oficinas gratuitas de plantio para crianças

Alice Meira

Iniciativa premiada pelo Instituto Selo Social une lazer educativo e práticas sustentáveis durante a última semana do recesso escolar. - (crédito: Divulgação/ Boulevard Shopping Brasília)

O Boulevard Shopping Brasília apresenta programação gratuita para as férias das crianças, com as oficinas Brincar de Plantar, oferecendo às crianças uma experiência lúdica de contato com a natureza, com atividades de customização de vasos reciclados e plantio de hortaliças. As oficinas seguem ativas até este sábado (31/1).

Realizadas diariamente, das 14h às 20h, no Piso 2, na Praça da Renner, as oficinas funcionam em formato de mini circuito e recebem grupos de até 10 crianças por vez, com duração média de 20 minutos. Ao fim da atividade, cada participante leva para casa a muda plantada, prolongando o aprendizado para além do espaço do shopping.

Voltada para crianças de 4 a 12 anos, a ação se consolidou como uma alternativa de lazer educativo durante o recesso escolar, estimulando a consciência ambiental, a criatividade e hábitos mais saudáveis desde a infância. O sucesso de público ao longo do período reforça o interesse das famílias por atividades que aliam diversão e aprendizado.