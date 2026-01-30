De Olho no Material Escolar defende a valorização salarial dos professores

Correio Braziliense

De Olho no Material Escolar declara apoio ao aumento do piso salarial dos professores e melhorias da educação no Brasil - (crédito: Reprodução/De Olho no Material Escolar)

Por Ian Vieira

A associação De Olho no Material Escolar manifestou apoio ao fortalecimento da educação básica no Brasil, e tratou como crucial o reconhecimento e salário digno ao magistério. Destaca-se também que apenas o reajuste não é o suficiente para melhorias nos indicadores de aprendizagem, ademais, é fundamental a profissionalização efetiva da docência, com critérios claros de progressão funcional que dialoguem diretamente com a qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

A presidente da De Olho no Material Escolar, Letícia Jacintho, comentou sobre os avanços na educação brasileira: “Valorizar o professor passa, necessariamente, pelo salário, mas não pode parar aí. A melhoria da educação depende de carreiras bem estruturadas, que reconheçam o desempenho, incentivem o desenvolvimento profissional e tenham como eixo central a aprendizagem dos alunos”.

Leia também: Prefeitos criticam reajuste no piso salarial de professores



A organização defende que no plano de carreira docente seja integrado além do tempo de serviço e titulação acadêmica, resultados de aprendizagem dos estudantes conferidos em padrão oficial e externo. Também é fundamental incluir avaliações qualitativas do desempenho docente, baseadas em observações, entrevistas e evidências da prática pedagógica, do engajamento e do compromisso profissional.

Outro ponto avaliado é a ampliação de oportunidades de formação continuada em serviço. “Precisamos criar um ambiente profissional que ofereça apoio, formação e reconhecimento para quem entrega bons resultados educacionais”, afirmou. Para a entidade, a valorização do magistério precisa combinar remuneração justa, políticas de carreira modernas e foco permanente na aprendizagem, para que os investimentos em educação se convertam em aprendizagem real dos estudantes.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá