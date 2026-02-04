Cartão Uniforme Escolar pode ser retirado até a próxima segunda-feira (9/2)

GB Gabriela Braz

Os beneficiários que não adquiriram o Cartão Uniforme Escolar terão até 9 de fevereiro para retirá-lo. O cartão destinado a todos os estudantes matriculados e com dados atualizados na rede pública do DF, garante o auxílio financeiro de R$ 282,99 por estudante para compra de vestimentas escolares.

A retirada do cartão é feita no BRB, mediante apresentação de documento com foto e CPF do responsável. Para consultar o ponto de retirada, basta acessar o site: https://bit.ly/3M3HeJg, preencher a “Consulta Cartão Uniforme Escolar” com dados solicitados e será informado o endereço para busca do cartão.

O auxílio permite a compra de três camisetas de manga curta, duas bermudas, uma calça comprida e um casaco. É possível adquirir os uniformes nas malharias credenciais do DF: https://bit.ly/4teG8Lr.

Segundo lote

Haverá um segundo lote nos dias 10 a 13 de fevereiro para entrega dos cartões. Segundo a Secretaria de Educação, ela será destinada aos estudantes dos centros de ensino especial e aqueles que tiveram problemas na impressão do cartão dos responsáveis.

Os benefícios: Cartão creche, cartão material escolar e cartão uniforme escolar, coordenados pela Secretaria de Educação (SEEDF) e fortalecem a permanência dos estudantes na escola. Os programas atuam ajudando famílias com itens essenciais para as atividades escolares.

