Escola eleva abre inscrições para bolsa de estudo integrais

E EuEstudante

. - (crédito: Divulgação)

A Escola Eleva Brasília abre as inscrições para bolsas de estudo integrais. A iniciativa ocorre por meio do Programa Nsouli Scholars da Inspired Education. As oportunidades são destinadas a estudantes a partir de 13 anos com desempenho acadêmico de destaque, excelência em esportes ou nas artes, qualidades pessoais como liderança, integridade e resiliência, além de necessidade financeira comprovada, conforme os critérios do programa. As inscrições podem ser realizadas até pelo site https://bit.ly/40iHG9N.

As bolsas são integrais e concedidas de acordo com as diretrizes acadêmicas e comportamentais estabelecidas pelo Programa Nsouli Scholars.

Processo seletivo

O processo seletivo é realizado em quatro etapas: inscrição, prova de conhecimentos on-line, avaliações de desempenho esportivo ou artístico e entrevista com a diretora da Eleva Brasília. Ao fim das etapas, a indicação dos estudantes e a decisão final ficam a cargo do Comitê de Bolsas do Programa Nsouli Scholars, da Inspired Education.

Os estudantes selecionados farão parte do modelo educacional da Inspired, que combina rigor acadêmico com forte ênfase no desenvolvimento pessoal e liderança. Na Escola Eleva, o currículo bilíngue e em tempo integral também integra o ensino brasileiro a programas internacionais, como o do International Baccalaureate (IB), porta de entrada para algumas das principais universidades do mundo, ampliando as possibilidades de ingresso no ensino superior no Brasil e no exterior.

“O programa reconhece jovens com talento, mérito e potencial, independentemente de sua origem socioeconômica. Trata-se de um processo altamente seletivo, com foco em formação acadêmica sólida e desenvolvimento pessoal do estudante”, afirma Paulo Moraes, CEO no Brasil do Inspired Education, principal grupo de escolas premium do mundo.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/40iHG9N.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.