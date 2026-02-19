Fundação Estudar abre seleção para a 35ª turma de bolsistas do Programa Líderes Estudar 2026

E EuEstudante

O Programa Líderes Estudar abre o processo seletivo para a edição de 2026. A iniciativa da Fundação Estudar seleciona e impulsiona talentos por meio de oportunidades de carreira e desenvolvimento em cada etapa de suas trajetórias, com acesso a uma comunidade exclusiva de mais de 960 brasileiros e brasileiras que compartilham experiências e desafios. Além disso, há o apoio financeiro de até 90% para estudar no Brasil ou em universidades do exterior, em níveis de graduação ou pós-graduação. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/4kNgB8g.

A principal novidade para 2026 é a criação do Climate Fellow, vertical voltada a candidatos que atuam ou pretendem atuar em temas ambientais e climáticos. O foco está em pessoas envolvidas em iniciativas relacionadas à transição energética, à transformação da agricultura, à conservação de ecossistemas e a outras agendas ambientais consideradas estratégicas para o país.

Já o Tech Fellow, criado em 2020, segue direcionado a estudantes da área de tecnologia, com formações ligadas a ciência da computação, engenharias, sistemas de informação, ciência de dados e outras áreas de STEM. As duas verticais compartilham o mesmo calendário e as mesmas etapas do processo seletivo, com critérios adaptados às especificidades de cada área.

Processo seletivo

O processo de seleção ocorre uma vez por ano e inclui inscrição online, entrevistas, painéis com fellows e uma etapa final híbrida. Entre os pré-requisitos estão até 34 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado e estar matriculado, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior, no Brasil ou no exterior.

O critério central da seleção permanece a análise de entregas concretas já realizadas pelos candidatos e dos comportamentos que levaram a esses resultados, independentemente da área de atuação. Pessoas de todos os cursos e universidades seguem elegíveis.

