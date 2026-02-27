Alunos do Sesi DF participam de competição nacional de robótica

Correio Braziliense

O Festival Sesi de Educação acontece nos dias 5 a 8 de março - (crédito: Divulgação/ Sesi)

Os estudantes do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) representarão a capital em competições de tecnologia e inovação no Festival Sesi de Educação, em São Paulo, nos dias 5 a 8 de março. Promovido pelo Sesi, o festival conta com a participação de crianças e jovens de escolas públicas e privadas de várias partes do país e celebra o aprendizado e a diversão. Nas competições, os alunos poderão concorrer a vagas em disputas internacionais.

As equipes estão divididas em seis na robótica, três da modalidade First Lego League Challenge (FLLC) e uma da First Robotics Competition (FRC). Na Stem Racing, que reúne engenharia, inovação e velocidade, são dois times.

First Lego League Challenge (FLLC)

Com robôs montados e programados com a tecnologia Lego, a FLLC reúne crianças e adolescentes de 9 a 15 anos, avaliados em quatro categorias: Projeto de inovação; Desafio do robô; Design do robô e Core values. As equipes Atomics, Aion-X e Albatroid, formadas por estudantes do Sesi Taguatinga, representarão o DF. Elas conquistaram a vaga para o Festival Sesi de Educação na etapa regional da modalidade, em novembro.



No projeto de inovação, as equipes são desafiadas a identificar um problema real relacionado ao tema da temporada, que é arqueologia, e apresentar uma solução ou melhorar uma já existente. A equipe Atomics criou a Película Removedora Inorgânica de Minerais em Amostras (Prima), solução química desenvolvida para limpeza de resíduos que possam estar impregnados nas amostras colhidas por arqueólogos. A Aion-X desenvolveu o Estojo Inflável para Transporte de Artefatos Arqueológicos (Eitaa Bag), conjunto de compartimentos para transporte de artefatos arqueológicos que, com uma barreira de ar, os protege contra choques e impactos. E os alunos da Albatroid planejaram uma solução para ajudar profissionais na busca por artefatos antes das escavações em sítios arqueológicos: é o Bingo, acrônimo para Busca de Indícios de Grande Porte Ocultos.

First Robotics Competition (FRC)

Na FRC, estudantes da equipe Robot’s District, todos do ensino médio, defenderão o Sesi-DF e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF) no Festival Sesi de Educação.

Eles desenvolveram um robô de porte industrial, que nesta temporada pode ter até 76,2 cm de altura e pesar até 52,16 Kg. Para as partidas, as equipes se unem a outras em alianças, com o objetivo de marcar pontos. Na arena temática, os robôs precisam coletar combustíveis (representados no jogo por bolas amarelas feitas de espuma), colocá-los em um espaço determinado e concluir a partida escalando uma torre. A equipe tem como patrocinadores as empresas Pedro II Soluções em Usinagem e Rockwell Automation.

Stem Racing

Na Stem Racing, estudantes da Rede Sesi de 14 a 19 anos são desafiados a projetar protótipos de carros de corrida para acelerar em uma pista de 20 metros de comprimento. As equipes também precisam preparar um plano de negócios, buscar apoiadores e pensar em marketing e em estratégias para mídias sociais. As atividades incluem, ainda, um projeto social, que pode ser critério de desempate.

As equipes Axis e Harpia, formadas por alunos do Sesi/Senai Sobradinho, são as representantes do DF na competição nacional. Elas conseguiram a vaga durante a etapa regional realizada em Goiás. Alvorada é o nome da miniatura de carro de corrida da Axis. O projeto social do grupo consiste em uma pulseira inteligente capaz de identificar alterações fisiológicas associadas ao transtorno do espectro autista, de forma a possibilitar intervenções preventivas por educadores e familiares. A ideia recebeu o nome de Axon, inspirado no termo axônio, prolongamento da célula nervosa.

São patrocinadores da equipe as empresas Realize e Robô + Kids, além do Centro Universitário UDF. São apoiadores: Escola Estadual Maria do Carmo Lima, Simscale e Sobradinho Gráfica.

A Harpia levará ao torneio o protótipo Aelo V2, assim batizado em referência a uma das harpias da mitologia grega. No projeto social, o foco é socioambiental, com oficinas de produção e plantio de “bombas” de sementes de espécies nativas do Cerrado, na escola e fora dela.

Patrocinam a equipe as empresas Ansys, ESSS, HD Print, Robô + Kids, RXC 3D, Ruy Martelinho e Sandrão Autopeças e Simscale. São colaboradores e apoiadores: Apuama Racing, Centro Universitário UDF e Tempo de Plantar.





