Prêmio Jovem Cientista 2026 abre Inscrições

YM Yandra Martins*

Premiação da 31° edição do Prêmio Jovem Cientista ocorreu no SESI Lab nesta quinta-feira (26) - (crédito: Divulgação/ Jessica Ribeiro)

O prazo de inscrições para a 32° edição do Prêmio Jovem Cientista (PJC) começou nesta sexta-feira (27) e o registro pode ser realizado até 31 de julho. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação da edição de 2025, que ocorreu em Brasília, no SESI Lab dessa quinta-feira (26). O tema para o novo ano é: Inteligência artificial para o bem comum. Aos interessados, a inscrição pode ser realizada por meio do endereço eletrônico: https://jovemcientista.cnpq.br/.

Durante o evento de premiação, os três melhores trabalhos em cada uma das categorias receberam diferentes gratificações, entre laptops, bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e prêmios em dinheiro que variam entre R$12 mil e R$ 40 mil. Ao longo de 37 anos, o PJC premiou mais de 194 pesquisadores e estudantes, além de 21 instituições de ensino superior e médio. Para consultar os vencedores de cada categoria desta edição, basta acessar o link: https://bit.ly/47hxVfZ .

A Cerimônia

A temática da 31° edição do PJC foi “Resposta às Mudanças Climáticas: Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas” e as pesquisas premiadas evidenciam o papel estratégico da produção científica no enfrentamento dos desafios climáticos e na construção de soluções sustentáveis para o país. Participaram da cerimônia de premiação o presidente do CNPq, professor Olival Freire Júnior, o vice-presidente de Relações Corporativas da Shell Brasil, Flavio Rodrigues, o secretário geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, o vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet Camargo, e o diretor Superintendente do SESI, Paulo Mól.

O prêmio apresenta, a cada edição, um tema relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico, que atenda às políticas públicas da área e traga melhorias para a sociedade brasileira. Na última edição, de 2025, as pesquisas selecionadas abordaram questões centrais como o aumento da temperatura global, a elevação do nível do mar e a intensificação de eventos extremos, propondo estratégias inovadoras de mitigação e adaptação.

O prêmio

O Prêmio Jovem Cientista foi criado em 1981 em parceria com empresas da iniciativa privada, com o objetivo, segundo a organização, de revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram soluções inovadoras para os desafios?atuais. No ano de 2025, contou com 919 inscrições distribuídas em cinco categorias: Mestre e doutor; Ensino superior; Ensino Médio; Mérito Institucional; e Mérito Científico, esta última, dedicada a reconhecer a trajetória de um pesquisador doutor de destaque na área temática da edição.

Cada categoria do prêmio atende a um determinado público. Para concorrer como mestre e doutor, são estudantes de mestrado, mestres, estudantes de doutorado e doutores com até 39 anos de idade em 31 de dezembro de 2024. Já na categoria “Estudante de Ensino Superior”, podem se inscrever estudantes que frequentam cursos de graduação ou que tenham concluído a partir de 1º de janeiro de 2023 e tem menos de 30 anos de idade em 31 de dezembro de 2024 . Para concorrer na categoria “Estudante de ensino médio”, os alunos devem estar regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas de ensino médio e profissional e tecnológico, com menos de 25 anos de idade em 31 de dezembro de 2024.???

Para ressaltar o caráter colaborativo da aprendizagem, a categoria “Mérito Institucional” contempla duas instituições, uma do ensino superior e outra do ensino médio, que apresentaram o maior número de trabalhos com mérito científico na 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista.



