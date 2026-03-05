Estudantes brasilienses são semifinalistas em competição internacional de finanças

IV Ian Vieira*

Estudantes do Colégio Marista Brasília premiados na competição internacional de finanças Wharton Global High School Investment Competition - (crédito: Arquivo pessoal)

O sonho de seguir a carreira como economista uniu quatro jovens brasilienses para fazer história. Os alunos do Colégio Marista Brasília são semifinalistas da Wharton Global High School Investment Competition, organizada pela Wharton Global Youth Program, da Universidade da Pensilvânia (UPenn). Entre as mais de 6.300 equipes inscritas, de 79 países diferentes, os jovens foram selecionados para a semifinal, sendo a única equipe da América Latina a alcançar o feito na edição 2025/2026.

A competição consiste na simulação da gestão real de portfólios financeiros em equipes de quatro a seis membros. No caso da equipe brasiliense semifinalista, os integrantes que compõem a HHA Investments são: Adriano Bonfim, 17 anos; Gustavo Huss, 17; Luiz Braun, 16; e Natan Torres, 17. Os amigos, agora, no terceiro ano do ensino médio possuem um sonho em comum para o futuro: cursar economia.

Os brasileiros receberam a missão de simular o gerenciamento do patrimônio de um cliente potencial e desenvolverem uma estratégia de investimento a longo prazo, alinhada aos objetivos do cliente. Gustavo, líder do projeto, contou que tem vontade de estudar em universidades do exterior e encontrou a competição pesquisando sobre o assunto. “Encontrei a competição na internet e resolvi chamar meus amigos. Ficamos bem desfavorecidos em comparação com outras equipes, por ter menos membros, apenas quatro, mas foi excelente porque todos são próximos e foram os únicos que estavam afim de participar”.

Leia também: O professor pioneiro da UnB que conquistou um lugar na biblioteca de Harvard

A equipe brasileira recebeu o currículo financeiro de um ex-jogador de futebol americano e U$ 500.000 para realizar o projeto em um simulador criado pela competição. Os estudantes receberam o objetivo de preparar investimentos do personagem para os próximos 10 anos. Natan contou que a inspiração da estratégia foi de uma equipe indiana que havia sido finalista em edições anteriores da competição. “Começamos a procurar sobre equipes em edições passadas, pesquisamos bastante sobre conhecimentos de finanças, porque, até então, sabíamos só o básico, além da ajuda dos nossos pais que alguns trabalham na área.”

A estratégia utilizada pela HHA Investments foi o estudo de quais empresas, setores e países seriam as melhores opções para realizar os investimentos do cliente. O personagem afirma se importar com questões ambientais, impactando nas escolhas dos estudantes durante os movimentos financeiros. O diferencial dos brasilienses foi a criação de um modelo de inteligência artificial, uma fórmula matemática que calcula a qualidade de cada empresa para se investir à longo prazo.

A tecnologia, baseada nos modelos do pesquisador financeiro Harry Markowitz, avalia os números públicos das empresas, como lucro, dívidas e dinheiro em produtos. Após a avaliação dos dados pelo algoritmo, ela direciona a quantidade de investimento que deve ser feito, pensando na assertividade dos próximos 10 anos do cliente.

Leia também: Carioca de 20 anos é premiada em concurso científico internacional

Para Adriano, o feito da equipe é uma exceção, visto que as escolas estrangeiras, inclusive no Brasil, possuem no currículo matérias específicas sobre economia. “Caso a gente não passe, eu já estou satisfeito. Aqui no Brasil não temos contato com finanças na escola”, afirmou “Temos planos de criar um Clube de Finanças para expandir essa comunidade entre estudantes brasileiros. Independentemente de passar para a final, o que seria ótimo, acho que o impacto, pelo menos no Marista, foi muito grande”.

Na semifinal, os estudantes precisaram explicar, por vídeo, qual estratégia foi usada na análise do currículo financeiro do cliente. Todos os membros participaram da explicação e contaram as experiências. Luiz comentou que a expectativa da HHA Investments é a maior possível: “Já sabemos até o dia do voo para os Estados Unidos se conseguirmos a vaga!”.

A equipe que já se tornou a primeira de Brasília a chegar nesta fase da competição, caso esteja entre os 10 selecionados para a final, viajará para a Filadélfia, nos Estados Unidos, onde apresentarão a estratégia pessoalmente aos jurados, de 25 a 26 de abril.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá