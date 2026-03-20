Alunos promovem a maior encenação de Via Sacra estudantil no Brasil

IV Ian Vieira*

Estudantes encenam a Via Sacra no Colégio Madre Carmem Salles - (crédito: Divulgação/Colégio Madre Carmem Salles)

Os alunos do Colégio Madre Carmem Salles promovem a maior Via Sacra estudantil do Brasil em número de participantes, ao todo, serão 437 alunos participantes, além dos professores do ensino médio. Durante a encenação da Via Sacra, percorrendo as 15 estações da Paixão, os alunos trarão reflexões sobre questões sociais ao evento religioso. A apresentação do espetáculo ocorrerá em 1° de abril, apenas para pais e estudantes do colégio.

O coordenador da pastoral do Colégio Madre Carmem Salles, Francisco de Mattos, comentou sobre o evento: “Para nós, é muito importante abordar temas sociais, como fome, miséria, violência contra as mulheres. É um evento muito bonito, atualmente fechado à comunidade, não temos como acolher outras pessoas por conta do espaço, como já contamos com 437 alunos mais os professores e pais dos estudantes”.

As questões tratadas na Via Sacra serão: morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como reflexões sobre moradia (diferença entre casa e lar), tema da Campanha da Fraternidade 2026; moradores de rua; adoção e tráfico de menores; pobreza; ecologia e causas ambientais; inclusão social; ansiedade e depressão; enchentes e deslizamentos; tráfico de pessoas; imigração; violência contra mulher; aborto; abandono de incapaz; desemprego e fome.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá