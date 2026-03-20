Escola pública de Taguatinga promove passeata pela preservação da água e combate à dengue

GB Gabriela Braz

Passeata pelo Uso Consciente da Água e Combate à Dengue - (crédito: Foto: João Pedro )

Nesta sexta-feira (20), a Escola Classe 27 de Taguatinga realizou a 8ª edição da Passeata Pelo Uso Consciente da Água e Combate à Dengue”. O evento mobilizou estudantes de 4 a 12 anos, além de pais e amigos, em uma caminhada nas ruas próximas à instituição de ensino. Durante o percurso, as crianças conscientizaram moradores e comerciantes locais por meio de panfletos e cartazes. A manhã foi finalizada com sorteios e lanches na escola.



Fábio Anselmo e Wellington Barbosa (foto: Foto: Gabriela Braz)

“Pequenas ações que geram grandes resultados”, destaca Wellington Barbosa, diretor da Escola Classe 27. Com apoio do Detran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Administração de Taguatinga e Caesb, a instituição proporciona aos alunos um projeto prático que impacta na forma do aprendizado. Entre a entrega de panfletos, ocorreu uma apresentação teatral que mostrava o mosquito da dengue sendo eliminado, trazendo também momentos lúdicos em forma de conscientização.

Consumo de água, “feche a torneira” e vigilância sanitária foram assuntos abordados em sala de aula para a construção dos cartazes. “Esse projeto é essencial, principalmente para as crianças entenderem sua importância na sociedade”, Wellington acrescenta.

“Uma forma de incentivar a participação dos pais”, comenta o vice-diretor Fábio Anselmo. O sorteio ocorreu ao fim da passeata e contou com 20 brindes feitos pela escola. Entre os brindes, uma garrafa térmica combinando com o tema da mobilização.

As crianças interessadas em ajudar o planeta Terra já mudaram hábitos em meio ao ambiente escolar. “Fizemos reparos na escola e diminuímos a conta de água de R$ 15 mil para R$ 4 mil. Além dos ajustes, os alunos auxiliam equilibrando o consumo de água”, informou o professor Wellington. Entre as formas de economizar água, o diretor comenta sobre os usos de caixas pluviais, onde a água não potável é captada e utilizada na lavagem dos corredores, pátios e jardins.

Alunas Sofia Pirangi e Aurora Viana (foto: Foto: Gabriela Braz)

“Aprendemos que não se pode deixar a água parada por conta dos surtos de dengue”, comenta a aluna Sofia Pirangi, 10 anos. A mudança de hábitos iniciou na casa dos estudantes. Aurora Viana, aluna do 5º ano, relata os novos costumes: “Quando vou escovar os dentes ou tomar banho, sempre tem que desligar a água para não ficar caindo à toa”.

Professora Letícia Chagas (foto: Foto: Gabriela Braz)

Ansiosas para o próximo projeto, ambas contam animadas o que poderia vir a acontecer: “Seria legal uma passeata contra o hábito de jogar lixo na rua ou sobre o desperdício de luz”. Para a professora do ensino fundamental Letícia Chagas, outros temas serão bem-vindos para próximos projetos. “Os alunos têm a consciência de ajudar o meio ambiente; basta apenas dar espaço para eles colocarem em prática”, ela conclui.