Último dia para cursinhos populares ingressarem com recurso no Sicop

IV Ian Vieira*

Cursinhos populares têm até o fim desta segunda-feira (6/3) para recurso do edital 2026 - (crédito: Divulgação/MEC)

Os cursinhos populares têm até esta segunda-feira (6/4) para recorrer ao resultado preliminar da edição de 2026 da?Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP). O encaminhamento do pedido deve ser feito via formulário eletrônico, por meio do Sistema da Rede Nacional de Cursinhos Populares?(Sicop). Os recursos serão analisados e decididos pela comissão de seleção, que se manifestará observados os critérios e prazos previstos no edital.



Cerca de 858 cursinhos populares serão contemplados pelo Edital nº 1/2026. Dos aprovados, 354 receberam apoio técnico e financeiro em 2025 e poderão continuar no programa.O número de cursinhos contemplados ainda pode aumentar após o período de recursos. O investimento previsto para esta edição é de R$ 290 milhões?Os cursinhos são voltados a estudantes de escola pública e vulneráveis financeiramente.



Participaramda seleção cursinhos populares legalmente instituídos, cursinhos informais (por intermédio de instituição operadora), iniciativas vinculadas a projetos ou programas de extensão e redes de cursinhos populares. Os cursinhos populares devem integrar a CPOP e participar das ações de Mapeamento Nacional de Cursinhos Populares (Mapeia CPOP), como estratégia de produção, sistematização e publicização de dados para fins de monitoramento e controle social.



Os cursinhos selecionados poderão receber até R$ 208 mil. O valor contempla, entre outras ações, o auxílio-permanência de R$ 200 mensais para estudantes; o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; e a aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas. O auxílio-permanência será pago por até oito meses e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho contemplado.? ?



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá