UDF promove projeto de inclusão digital aos idosos

IV Ian Vieira*

UDF promove atividades de capacitação digital para idosos - (crédito: Reprodução/UDF)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) promove o projeto Inclusão Digital 60+, iniciativa gratuita voltada à capacitação de pessoas idosas no uso de tecnologias digitais. As atividades ocorrem semanalmente às sextas-feiras, das 9h30 às 11h30, no laboratório webClass, dentro da instituição. As aulas vão até 5 de junho de 2026 e não é necessário se inscrever previamente.

Aberto à comunidade, o projeto tem como objetivo promover a inclusão digital de pessoas com 60 anos ou mais, auxiliando no uso de smartphones, aplicativos, redes sociais e outras ferramentas que facilitam a comunicação e o acesso a serviços no cotidiano. Para participar, basta comparecer ao local no dia e horário programados, levando o próprio dispositivo.

A iniciativa é conduzida por estudantes dos cursos da área de tecnologia da informação, ciência da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, design gráfico e engenharia de software, sob orientação acadêmica. Durante os encontros, os atendimentos são realizados de forma individualizada, respeitando o ritmo e as necessidades de cada participante.

De acordo com a docente do curso e coordenadora da iniciativa, Kerlla Luz, o projeto vai além do ensino técnico. “Mais do que ensinar tecnologia, nosso objetivo é promover inclusão e autonomia. A mentoria se tornou um espaço de troca, aprendizado e acolhimento, no qual, por meio de um plantão de dúvidas, conseguimos atender às necessidades de forma personalizada e descomplicada.”