Viola caipira e cultura popular chegam de graça a alunos da rede pública do DF

Correio Braziliense

Filhos da terra em escola da Estrutural - (crédito: Reprodução / Kátia Turra)

As aulas de viola caipira começam em 14 de abril. São 80 vagas distribuídas em quatro escolas rurais do Distrito Federal — e não há taxa de matrícula, mensalidade nem custo de nenhum tipo. Cada estudante recebe o instrumento para levar para casa, a apostila, ouniforme e a bolsa. Tudo de graça, durante oito meses.

O projeto Ensinamento de viola é fruto de uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Clube do Violeiro Caipira, formalizada por meio do termo de fomento. Ele atende alunos de 12 a29 anos matriculados na rede pública nas regiões de Brazlândia (núcleo rural Rodeador), Planaltina (Taquara), Paranoá (Padef) e Riacho Fundo 2 (Caub). Há também vagas para pessoas de 50 a 75anos, para os pais, os professores e os membros da comunidade local.

"A primeira periferia do DF, antes de chegar à periferiaurbana, é a periferia rural", afirma Volmir Batista, idealizador e coordenador do projeto. "São os filhos de quem planta, cultiva e colhe. E ninguém fala disso."

O curso tem 60 horas divididas em história da viola caipira, teoria musical e prática. Ao final, os alunos se apresentam ao lado de violeiros profissionais. Quem tiver aproveitamento suficiente recebe certificado. As violas são devolvidas ao projeto no encerramento do ciclo.

Para se inscrever, o estudante deve procurar o coordenador local na escola participante mais próxima. Menores precisam de declaração de responsável. Caso as vagas se esgotem, é possível entrar na lista de espera

Filhos da Terra em escola da Estrutural (foto: Reprodução / Kátia Turra)

Na periferia urbana, abril também reserva uma programação gratuita para estudantes do ensino fundamental.

O Filhos da Terra — Circuito de Educação Patrimonial chega ao CEF2, na Estrutural, no período de 23 e 24 de abril, e ao CED 01, no Itapoã, de 28 e 29. O projeto, criado pelo fotojornalista e produtor cultural Eraldo Peres, combina apresentações de grupos de cultura popular, rodas de conversa sobre patrimônio imaterial e jogos digitais desenvolvidos exclusivamente para o circuito.

Na plataforma “Game On”, disponível em www.filhosdaterra.org, os estudantes têm acesso a dois jogos sobre Maracatu e Congada. Todo o acervo do site — documentários, cadernos de cultura e galerias fotográficas — é aberto ao público, sem cadastro e sem custo."Qualquer usuário vai encontrar os games, os cadernos de cultura, os documentários. O acesso é totalmente gratuito o tempo todo", explica Peres.

Filhos da Terra em escola da Estrutural (foto: Reprodução / Kátia Turra)

As atividades presenciais são destinadas às turmas das escolas contempladas no circuito. O projeto é viabilizado pelo Instituto Neoenergia e pela Neoenergia Brasília por meio da Lei de Incentivo à Cultura do DF, tendo já sido finalista do Prêmio Rodrigo Melo Franco do Iphan.

Não perca

Ensinamento deViola

Início: 14 de abril | Duração: 8 meses | 80 vagas gratuitas

Inscrições:diretamente nas escolas participantes em Brazlândia, Planaltina, Paranoá e Riacho Fundo 2

Filhos daTerra

CEF 2 –Estrutural: 23 e 24/4 | CED 01 – Itapoã: 28 e 29/4

Acervo aberto:www.filhosdaterra.org