MEC Livros: plataforma gratuita democratiza o acesso à leitura

Correio Braziliense

Governo libera quase 8 mil livros de forma gratuita - (crédito: Reprodução/MEC)

Por João Pedro Lara Resende

O Brasil tem um problema sério com leitura: 53% da população não leu nenhum livro nos três meses anteriores à pesquisa realizada pela Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em outubro de 2025. Além disso, dados do levantamento mostram que a média nacional é de apenas 3,96 obras por ano. Para tentar mudar esse cenário, o governo federal lançou nesta semana o MEC Livros: uma biblioteca digital pública e gratuita, com quase 8 mil obras literárias acessíveis pelo celular, tablet ou computador.



A adesão foi imediata. Segundo nota divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) em 8 de abril, a plataforma registrou 291,6 mil usuários cadastrados e mais de 122 mil empréstimos de livros em todo o país já na primeira semana de funcionamento.

O que é o MEC Livros

O MEC Livros funciona como uma biblioteca pública em formato digital. O usuário escolhe uma obra, faz o empréstimo por 14 dias e lê diretamente na plataforma, sem precisar baixar o arquivo. O serviço é totalmente gratuito e não exige assinatura.



Segundo o Ministério da Educação, o acervo reúne quase 8 mil obras nacionais e internacionais. Há clássicos como Clarice Lispector, Ariano Suassuna e Machado de Assis, além de best-sellers contemporâneos como Harry Potter e Jogos Vorazes. Obras de domínio público também estão disponíveis para download em formato ePub.



O catálogo foi organizado com critérios que valorizam a diversidade literária, cultural e linguística, segundo o Ministério da Educação. A plataforma oferece diversos recursos de acessibilidade, como ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela. O sistema ainda conta com um assistente de inteligência artificial que faz sugestões de leitura ao usuário.

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Passo a passo para começar

1. Crie ou acesse sua conta gov.br

- O acesso ao MEC Livros é feito pelo sistema de login unificado do governo federal. Quem usa serviços como o INSS ou a Carteira de Identidade Nacional pela internet tem cadastro. Para criar uma conta nova, acesse gov.br e registre-se pelo CPF. O processo é gratuito.

2. Entre na plataforma

- Acesse meclivros.mec.gov.br pelo navegador do celular, tablet ou computador. O aplicativo para Android está disponível na Google Play. O app para iOS ainda não foi lançado, mas usuários de iPhone e iPad podem usar o serviço pelo navegador.

3. Configure seu perfil de leitor

- No primeiro acesso, a plataforma pede que você selecione gêneros literários de interesse. Essa escolha alimenta as recomendações personalizadas.

4. Escolha um livro e peça emprestado

- Navegue pelo catálogo por categorias como "Em Alta", "Best-Sellers" e "Autores Clássicos Brasileiros". Ao clicar na obra desejada, acesso "Mais Informações" para ler a sinopse. Na página seguinte, clique em "Emprestar e Ler" para iniciar o empréstimo.

5. Leia pelo site ou app



- A leitura ocorre na própria plataforma. A maioria dos títulos não pode ser baixada porque está protegida por direitos autorais. Apenas obras de domínio público têm opção de download em ePub.

Dúvidas frequentes

1. Posso pegar mais de um livro ao mesmo tempo?

— Não. Conforme as regras da plataforma, o sistema permite apenas um empréstimo por vez. Um novo título só pode ser solicitado após a devolução do anterior.

2. Como devolvo o livro antes do prazo?



— Por enquanto, a devolução ocorre automaticamente ao fim dos 14 dias. O Ministério da Educação informou, em nota de 8 de abril, que a opção de devolução antecipada está sendo desenvolvida.

3. O livro que quero está indisponível. O que faço?

— Títulos populares têm um número limitado de cópias digitais, o mesmo princípio de uma biblioteca física. Quando todas estão emprestadas, o sistema oferece a opção de entrar na fila de espera e receber notificação quando o livro estiver disponível.

4. Funciona no Kindle?

— Não. A leitura é feita exclusivamente dentro da plataforma por restrições dos contratos de licenciamento com as editoras.

5. O aplicativo está com problema. O que fazer?



— Usuários têm relatado instabilidades no app Android, especialmente nos botões de configuração de fonte. Uma alternativa enquanto as correções são feitas é acessar o serviço pelo navegador do celular, onde o funcionamento temse mostrado mais estável.

O que vem por aí



O MEC Livros é só o começo. Segundo o Ministério da Educação, a plataforma está em negociação para ampliar o acervo com a Academia Brasileira de Letras, Edições Câmara, Instituto Mojo e a Companhia Editora de Pernambuco, além da parceria firmada com a Fundação Biblioteca Nacional. A iniciativa faz parte de um pacote digital mais amplo que inclui o MEC Idiomas, com previsão de oferecer aulas gratuitas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.



Para um país que ainda precisa construir o hábito de leitura, ter uma biblioteca de 8 mil títulos na palma da mão, sem custo e sem precisar sair de casa, é um passo concreto. O serviço está disponível agora em meclivros.mec.gov.br.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá