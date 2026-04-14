DF recebe, até 19 de abril, evento de tecnologia Brasília Virtual

IV Ian Vieira*

Estudantes do Centro de Ensino Médio Urso Branco se divertem no simulador com óculos de realidade virtual - (crédito: CB/D.A.Press/Juliana Camile)

Iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e da ONG Líderes do Brasil, o evento Brasília Virtual ocorre até 19 de abril. Realizada no Pátio Brasil Shopping, a programação é voltada à novos talentos no universo digital e terá palestras, simuladores imersivos, games, competições com premiação e oficinas com especialistas. A entrada é de graça, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.

O evento espera receber mais de 9 mil pessoas durante o período e tem como objetivo desmistificar as tendências tecnológicas mais avançadas, além de envolver alunos da rede pública e garantir que o conhecimento sobre IA não fique restrito a nichos técnicos. O secretário da Secti-DF, Rafael Vitorino, convidou jovens, estudantes e profissionais para visitarem o espaço. “O Brasília Virtual incentiva a capacitação profissional por meio de transformações científicas e tecnológicas. Todos que tenham interesse em participar e adquirir conhecimento de maneira democrática e interativa devem vir”, afirmou.

Rafael Vitorino, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) (foto: Divulgação/Secti-DF)

Outra atividade será o hackathon, uma maratona de desenvolvimento para programadores que criarão soluções tecnológicas, como aplicativos ou softwares. Serão equipes compostas por 4 a 7 membros que enfrentarão o desafio de uma problemática. A premiação total será de R$ 30 mil, sendo R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.

Alex Casañas, professor e jurado do hackathon (foto: CB/D.A.Press/Juliana Camile)





Amigos fãs de Pokémon vão ao campeonato presencial: Valdenor Pereira, 29 anos, Davi Guimarães, 19 e Pedro Rodrigues, 29 (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

Durante o evento, acontecem campeonatos de diversos jogos de vídeogame. Na tarde desta terça-feira (14/4), a competição será do jogo Pokémon Champions, a inscrição para participar é gratuita e os primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro. Fã do jogo, Pedro Rodrigues, 29 anos, se tornou entusiasta de Pokémon aos 7 anos e compareceu junto dos amigos Davi Guimarães, 19 e Valdenor Pereira, 29. “Ficamos sabendo por um grupo de WhatsApp sobre a oportunidade de participar do campeonato gratuito. Aproveitamos que o jogo ainda está em alta e viemos conhecer outras pessoas que também jogam”.

Professora de química do Centro de Ensino Médio Urso Branco, Maria Alvira (foto: CB/D.A.Press/Juliana Camile)

Hoje, estavam presentes durante a tarde, alunos do Centro de Ensino Médio (CEM) Urso Branco e do programa de aprendizagem ISBET. A professora de química do CEM Maria Elvira, comentou a importância da integração entre tecnologia e aprendizado. “Possui um papel fundamental. Hoje a inteligência artificial (IA) faz parte das pesquisas, aulas e do mundo posterior deles. A maioria dos alunos que vieram são do ensino médio, então esse é o futuro deles”.

Eliseu Teles, 16 anos: (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

Entre os simuladores, o que mais impressionou o estudante do ISBET Eliseu Teles, 16 anos, foi o de corrida. O jogo proporciona ao usuário a sensação de estar dentro de um carro, com interação nos pedais de freio e acelerador, além do volante. O jovem demonstrou-se entusiasmado com a imersão. “Achei muita coisa legal, mas o melhor foi o simulador de Fórmula 1. Fui uma vez e acho que vou pegar fila para ir de novo”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá