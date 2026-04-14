DF recebe, até 19 de abril, evento de tecnologia Brasília Virtual

São esperados mais de 9 mil visitantes, que terão acesso à palestras, simuladores imersivos, games, campeonatos com premiação e oficinas com especialistas

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Ian Vieira*
postado em 14/04/2026 19:06
Estudantes do Centro de Ensino Médio Urso Branco se divertem no simulador com óculos de realidade virtual - (crédito: CB/D.A.Press/Juliana Camile)
Estudantes do Centro de Ensino Médio Urso Branco se divertem no simulador com óculos de realidade virtual - (crédito: CB/D.A.Press/Juliana Camile)

Iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e da ONG Líderes do Brasil, o evento Brasília Virtual ocorre até 19 de abril. Realizada no Pátio Brasil Shopping, a programação é voltada à novos talentos no universo digital e terá palestras, simuladores imersivos, games, competições com premiação e oficinas com especialistas. A entrada é de graça, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.  

O evento espera receber mais de 9 mil pessoas durante o período e tem como objetivo desmistificar as tendências tecnológicas mais avançadas, além de envolver alunos da rede pública e garantir que o conhecimento sobre IA não fique restrito a nichos técnicos. O secretário da Secti-DF, Rafael Vitorino, convidou jovens, estudantes e profissionais para visitarem o espaço. “O Brasília Virtual incentiva a capacitação profissional por meio de transformações científicas e tecnológicas. Todos que tenham interesse em participar e adquirir conhecimento de maneira democrática e interativa devem vir”, afirmou.

Rafael Vitorino, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF)
Rafael Vitorino, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) (foto: Divulgação/Secti-DF)

Outra atividade será o hackathon, uma maratona de desenvolvimento para programadores que criarão soluções tecnológicas, como aplicativos ou softwares. Serão equipes compostas por 4 a 7 membros que enfrentarão o desafio de uma problemática. A premiação total será de R$ 30 mil, sendo R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.

Alex Casañas, professor e jurado do hackathon
Alex Casañas, professor e jurado do hackathon (foto: CB/D.A.Press/Juliana Camile)


Amigos fãs de Pokémon vão ao campeonato presencial: Valdenor Pereira, 29 anos, Davi Guimarães, 19 e Pedro Rodrigues, 29
Amigos fãs de Pokémon vão ao campeonato presencial: Valdenor Pereira, 29 anos, Davi Guimarães, 19 e Pedro Rodrigues, 29 (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

Durante o evento, acontecem campeonatos de diversos jogos de vídeogame. Na tarde desta terça-feira (14/4), a competição será do jogo Pokémon Champions, a inscrição para participar é gratuita e os primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro. Fã do jogo, Pedro Rodrigues, 29 anos, se tornou entusiasta de Pokémon aos 7 anos e compareceu junto dos amigos Davi Guimarães, 19 e Valdenor Pereira, 29. “Ficamos sabendo por um grupo de WhatsApp sobre a oportunidade de participar do campeonato gratuito. Aproveitamos que o jogo ainda está em alta e viemos conhecer outras pessoas que também jogam”.

Professora de química do Centro de Ensino Médio Urso Branco, Maria Alvira
Professora de química do Centro de Ensino Médio Urso Branco, Maria Alvira (foto: CB/D.A.Press/Juliana Camile)

Hoje, estavam presentes durante a tarde, alunos do Centro de Ensino Médio (CEM) Urso Branco e do programa de aprendizagem ISBET. A professora de química do CEM Maria Elvira, comentou a importância da integração entre tecnologia e aprendizado. “Possui um papel fundamental. Hoje a inteligência artificial (IA) faz parte das pesquisas, aulas e do mundo posterior deles. A maioria dos alunos que vieram são do ensino médio, então esse é o futuro deles”.

Eliseu Teles, 16 anos:
Eliseu Teles, 16 anos: (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

Entre os simuladores, o que mais impressionou o estudante do ISBET Eliseu Teles, 16 anos, foi o de corrida. O jogo proporciona ao usuário a sensação de estar dentro de um carro, com interação nos pedais de freio e acelerador, além do volante. O jovem demonstrou-se entusiasmado com a imersão. “Achei muita coisa legal, mas o melhor foi o simulador de Fórmula 1. Fui uma vez e acho que vou pegar fila para ir de novo”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

  • Rafael Vitorino, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF)
    Rafael Vitorino, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) Foto: Divulgação/Secti-DF
  • Alex Casañas, professor e jurado do hackathon
    Alex Casañas, professor e jurado do hackathon Foto: CB/D.A.Press/Juliana Camile
  • Amigos fãs de Pokémon vão ao campeonato presencial: Valdenor Pereira, 29 anos, Davi Guimarães, 19 e Pedro Rodrigues, 29
    Amigos fãs de Pokémon vão ao campeonato presencial: Valdenor Pereira, 29 anos, Davi Guimarães, 19 e Pedro Rodrigues, 29 Foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira
  • Professora de química do Centro de Ensino Médio Urso Branco, Maria Alvira
    Professora de química do Centro de Ensino Médio Urso Branco, Maria Alvira Foto: CB/D.A.Press/Juliana Camile
  • Eliseu Teles, 16 anos: "Para mim o melhor simulador foi o de Fórmula 1!"
    Eliseu Teles, 16 anos: "Para mim o melhor simulador foi o de Fórmula 1!" Foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira

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