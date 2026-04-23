Brasília vai sediar o Seminário Internacional de Gestão Educacional

Correio Braziliense

O seminário será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Ministério da Educação no YouTube. - (crédito: Divulgação/MEC)





Por João Hermógenes*

Após o lançamento do novo Plano Nacional de Educação (PNE), Brasília sediará o Seminário Internacional de Gestão Educacional, realização do Ministério da Educação em parceria com o Instituto unibanco. O evento ocorrerá entre 28 e 29 de abril, no auditório do Tribunal de Contas da União, e reunirá especialistas nacionais e internacionais, gestores públicos e representantes de redes de ensino de todo o país para debaterem os desafios e as oportunidades da gestão educacional, levando em conta o contexto de mudanças recentes nas políticas públicas. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas, e podem ser feitas no site https://encurtador.com.br/RVmX

A gestão educacional é reconhecida como elemento central para transformar diretrizes legais em resultados concretos nas redes de ensino, ocupando lugar estratégico no debate proposto pelo seminário. A programação enfatiza o fortalecimento das capacidades institucionais como condição essencial para garantir o direito à educação pública de qualidade com equidade, destacando processos de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação, aliados ao uso sistemático de evidências na tomada de decisões.

O seminário contará com nomes de destaque do cenário educacional nacional e internacional, como o ministro da educação, Leonardo Barchini, a secretária de educação básica (SEB), Kátia Schweickardt, e Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Entre os convidados internacionais estão Ben Ross Schneider, professor de Ciência Política do Massachusetts Institute of Technology (MIT); Constance Lindsay, professora de políticas educacionais da Universidade da Carolina do Norte (UNC); e José Weinstein, da Universidad Diego Portales, participarão do debate.

O seminário também será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Ministério da Educação no YouTube.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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