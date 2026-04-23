Mec livros atinge o marco de Meio milhão de usuários e mais de 200 mil obras emprestadas

Correio Braziliense

A biblioteca digital conta com quase 20 editorias e gêneros, que vão de romance e ficção à histórias em quadrinhos e literatura de cordel. - (crédito: MEC/ Divulgação)

Por João Hermógenes *

No Dia Nacional do Livro, celebrado nesta quinta-feira (23/4), a plataforma Mec livros atingiu a marca de mais de 566 mil usuários cadastrados e cerca de 263 mil obras alugadas, segundo divulgou o Ministério da Educação. O aplicativo disponibiliza, aproximadamente, oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br.

Para ter acesso às obras, basta acessar o site ou o aplicativo do MECLivros e fazer o login com a conta do Gov.br. Na primeira página, aparece uma lista de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, entre outras. Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado, há a opção de ler o resumo sobre a obra no botão “Mais informações”. Após clicar nesse botão, abrirá uma nova página que contém o botão “Emprestar e Ler”, basta selecioná-lo e o livro estará à disposição para leitura. No modelo atual, a devolução das obras ocorre ao fim do prazo de 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título.

Até o momento, os cinco livros mais lidos na plataforma são Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski; A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli; Sem despedidas, de Han Kang; A vegetariana, da mesma autora e Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá



