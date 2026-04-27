Brasilienses conquistam a 2ª colocação em competição nos Estados Unidos

IV Ian Vieira*

Estudantes do Colégio Marista Brasília foram a primeira equipe da América Latina a chegar na final da Wharton Global High School Investment Competition - (crédito: Arquivo pessoal)

Quatro estudantes do Colégio Marista Brasília conquistaram um feito histórico na Wharton Global High School Investment Competition, organizada pela Wharton Global Youth Program, da Universidade da Pensilvânia (UPenn). Entre mais de 6.300 equipes inscritas, de 79 países diferentes, os jovens ficaram na 2ª colocação do campeonato, sendo a única equipe da América Latina na história a alcançar o feito de chegar à final. A última fase ocorreu na Filadélfia, Estados Unidos, entre 25 e 26 de abril.

A competição simulou a gestão real de portfólios financeiros em equipes de quatro a seis membros. A equipe brasiliense, chamada de HHA Investments, foi composta por Adriano Bonfim, 17 anos; Gustavo Huss, 17; Luiz Braun, 16; e Natan Torres, 17. Os quatros amigos, agora no terceiro ano do ensino médio, pretendem cursar economia.

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Na semifinal, todos os estudantes precisaram explicar, por vídeo, qual estratégia foi usada na análise do currículo financeiro do cliente. Agora, na Universidade da Pensilvânia, os brasileiros também explicaram aos jurados o planejamento da equipe.

Adriano Bonfim, 17 anos; Gustavo Huss, 17; Luiz Braun, 16; e Natan Torres, 17 (foto: Arquivo pessoal)

No primeiro dia da competição, os brasileiros conheceram o reitor e vice-reitor da Wharton e o cliente que fizeram a simulação da gestão de portfólios financeiros. Além disso, assistiram a uma aula com professores da universidade americana. No segundo dia, as equipes apresentaram em 10 minutos a estratégia feita. Segundo o líder da HHA Investments, Gustavo Huss, a competição exigiu esforço por parte dele e dos companheiros. "A competição durou oito meses, sem contar os outros sete de preparação. Foram 15 meses dedicados e focados à Wharton, mas conseguimos superar nossas expectativas".

Natan Torres contou que, apesar da vontade de ganhar, o clima da competição era amistoso. “Quando chegamos lá, vimos que todos estavam para aprender e conhecer pessoas novas, porque todos que chegaram até ali eram, com certeza, extremamente competentes”, disse. “Fomos muito elogiados por outras equipes também”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá