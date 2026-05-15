Morre Patricia Faustiono, professora aposentada do CIL 01 de Brasilia

Correio Braziliense

Patrícia Faustino - (crédito: Reprodução/ Cil/ Sinpro-DF)

Por João Hermógenes*



Faleceu, na última quarta- feira (13/5) a professora de inglês aposentada, Patrícia Faustino, aos 69 anos. O velório ocorreu na capela do Cemitério Campo da Boa Esperança (Asa Sul) no dia seguinte. A educadora passou grande parte de sua vida profissional no Centro Interescolar de Línguas (CIL) 01 de Brasília

A instituição de ensino de línguas se pronunciou em nota de pesar em post do Instagram: “O Centro Interescolar de Línguas 01 de Brasília manifesta, com profundo pesar, o falecimento da professora aposentada de Inglês Isabel Patrícia Faustino. Patrícia dedicou grande parte de sua vida ao CIL 01, tornando-se referência de competência, ética e compromisso com a educação pública. Foi uma das primeiras docentes da instituição a concluir o mestrado, inspirando colegas e estudantes por sua inteligência, firmeza, humanidade e excelência profissional. Sempre elegante, gentil e extremamente dedicada, deixou marcas profundas em nossa comunidade escolar. Sua trajetória foi construída com compromisso coletivo, senso de justiça e a convicção de que a educação transforma vidas. Mesmo enfrentando, nos últimos anos, uma difícil batalha contra um tumor cerebral, Patrícia demonstrou força, dignidade e amor à vida. Seu legado permanecerá vivo na história do CIL 01 de Brasília e na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Que Deus a receba em Sua luz divina e conforte familiares, amigos, colegas e ex-alunos neste momento de dor.”

O Sindicato dos Professores também expressou condolências em seu site: “O Sinpro informa, com profundo pesar, o falecimento da professora aposentada Patrícia Faustino, nesta quarta (13/5), aos 69 anos.

Filiada ao Sinpro, a educadora esteve presente nas principais lutas em defesa dos direitos da categoria. Patrícia deixa um legado de compromisso com a educação pública, valorização da coletividade e crença na educação como instrumento de transformação social. A professora atuou no Centro Interescolar de Línguas 01 de Brasília, onde deixou grandes amigos.[...]

O Sinpro-DF se solidariza com familiares, amigos(as), colegas de trabalho e com a comunidade escolar neste momento de dor. Que sua dedicação e legado permaneçam vivos na memória de todas e todos.

Professora Patrícia Faustino, presente! “

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá

