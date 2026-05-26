Tocantins lidera avanço ambiental no país e transforma sustentabilidade em ativo estratégico

JP João Pedro Resende de Carvalho

O governador do estado de Tocantis, Wanderlei Barbosa (Republicanos -TO), assina autorização para reforma de escola - (crédito: Secom GovTo)

O Tocantins lidera, entre todos os estados do país, o avanço em Sustentabilidade Ambiental nos últimos três anos. O resultado consta no Ranking de Competitividade dos Estados – Especial Eleições, do Centro de Liderança Pública (CLP), uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública estadual no Brasil. O levantamento analisou o desempenho das 27 unidades da federação entre 2023 e 2025 em oito indicadores ambientais, incluindo emissões, desmatamento, saneamento e recursos hídricos.

O estado chegou à 1ª posição em evolução na dimensão ambiental em um contexto de expansão do agronegócio — o que, segundo o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Lelis, reflete uma mudança de abordagem na gestão pública. "O avanço mostra que gestão ambiental eficiente também significa planejamento, segurança jurídica e capacidade de construir desenvolvimento sustentável com responsabilidade", afirma.

A atuação integrada da Secretaria do Meio Ambiente (Semarh) e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) é apontada como peça central do resultado, combinando fiscalização, monitoramento técnico e regularização de atividades produtivas. A evolução ganha relevância adicional diante da maior exigência dos mercados por sustentabilidade e rastreabilidade na produção.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o desempenho demonstra compatibilidade entre crescimento econômico e preservação. "O Tocantins tem mostrado que é possível avançar na produção, atrair investimentos e fortalecer a economia sem abrir mão da responsabilidade com os recursos naturais", disse.

O ranking completo está disponível no site do Centro de Liderança Pública (CLP).

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá