Educação ambiental

Tocantins lidera avanço ambiental no país e transforma sustentabilidade em ativo estratégico

Estado aparece em 1º lugar nacional em evolução na área ambiental nos últimos três anos, segundo ranking do CLP, em meio ao fortalecimento da gestão, fiscalização e segurança jurídica no setor

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JP
João Pedro Resende de Carvalho
postado em 26/05/2026 18:50 / atualizado em 26/05/2026 20:55
O governador do estado de Tocantis, Wanderlei Barbosa (Republicanos -TO), assina autorização para reforma de escola - (crédito: Secom GovTo)
O governador do estado de Tocantis, Wanderlei Barbosa (Republicanos -TO), assina autorização para reforma de escola - (crédito: Secom GovTo)

O Tocantins lidera, entre todos os estados do país, o avanço em Sustentabilidade Ambiental nos últimos três anos. O resultado consta no Ranking de Competitividade dos Estados – Especial Eleições, do Centro de Liderança Pública (CLP), uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública estadual no Brasil. O levantamento analisou o desempenho das 27 unidades da federação entre 2023 e 2025 em oito indicadores ambientais, incluindo emissões, desmatamento, saneamento e recursos hídricos.

O estado chegou à 1ª posição em evolução na dimensão ambiental em um contexto de expansão do agronegócio — o que, segundo o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Lelis, reflete uma mudança de abordagem na gestão pública. "O avanço mostra que gestão ambiental eficiente também significa planejamento, segurança jurídica e capacidade de construir desenvolvimento sustentável com responsabilidade", afirma.

A atuação integrada da Secretaria do Meio Ambiente (Semarh) e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) é apontada como peça central do resultado, combinando fiscalização, monitoramento técnico e regularização de atividades produtivas. A evolução ganha relevância adicional diante da maior exigência dos mercados por sustentabilidade e rastreabilidade na produção.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o desempenho demonstra compatibilidade entre crescimento econômico e preservação. "O Tocantins tem mostrado que é possível avançar na produção, atrair investimentos e fortalecer a economia sem abrir mão da responsabilidade com os recursos naturais", disse.

O ranking completo está disponível no site do Centro de Liderança Pública (CLP)

 

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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