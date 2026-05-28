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Inep divulga edital do Encceja PPL 2026; inscrições começam em 22 de junho

O exame é destinado a pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que almejam a certificação do ensino fundamental ou médio

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Gabriela Braz
postado em 28/05/2026 18:13
Os locais de prova do Encceja de 2024 já estão disponíveis. - (crédito: Inep)
Os locais de prova do Encceja de 2024 já estão disponíveis. - (crédito: Inep)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Encceja PPL 2026. O exame é uma oportunidade para que pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa obtenham a certificação do ensino fundamental ou médio. As inscrições podem ser feitas por meio do site sistemasespeciais.inep.gov.br/unidadesprisionais, entre os dias 22 de junho a 10 de julho.

As provas do Encceja Nacional PPL 2026 serão realizadas em Unidades Prisionais e Socioeducativas indicadas pelos respectivos Órgãos de Administração Prisional e Socioeducativa de cada Unidade Federativa do Brasil. Entre os dias  15 de junho a 3 de julho, os órgãos de administração prisional e/ou socioeducativa dos estados interessados em aplicar a prova deverão realizar a adesão, enviando as informações necessárias para o e-mail aplicacao.ppl@inep.gov.br, com o assunto da mensagem "Adesão Encceja Nacional PPL 2026".

A avaliação cobrará do candidato competências, habilidades e saberes de jovens e adultos, em nível de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio.  Para o ensino fundamental, serão quatro provas objetivas que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos componentes curriculares: ciências, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, história e geografia. 

Já para o ensino médio, também serão quatro provas objetivas que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos componentes curriculares: química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, inglês, espanhol, artes, educação física, história, geografia, filosofia  e sociologia. 

Confira o edital: http://bit.ly/4e8RHOG

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá. 


 

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