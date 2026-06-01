Evento debate em São Paulo como a educação precisa mudar

JP João Pedro Resende de Carvalho

Abertura do evento Arco Day 2026 - (crédito: Credito/ João Pedro Lara Resende de Caravalho)

Por João Pedro Lara Resende *

Uma banda de metais desfilando entre as cadeiras. Uma pergunta perturbadora no telão. Uma empresária que revelou seu diagnóstico de câncer no momento mais importante da carreira. A abertura do Arco Day 2026 deixou claro, logo na manhã desta segunda-feira (1º/6), que o evento não veio para entregar respostas prontas.

O Arco Day é o principal encontro anual promovido pela Arco Educação — empresa que fornece sistemas de ensino para cerca de 10 mil escolas privadas em todo o Brasil e atende aproximadamente 4 milhões de alunos, da educação infantil ao pré-universitário. O objetivo é reunir diretores e coordenadores escolares para discutir as transformações que estão mudando a forma de ensinar e de aprender: inteligência artificial, saúde emocional, formação de hábitos, uso de tecnologia por crianças e adolescentes. Nesta terceira edição, cerca de dois mil gestores de todo o país ocuparam o Teatro do Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo.

O espaço foi preparado para receber o público com um foyer de centro de convenções transformado em mostra de tendências. Totens exibiam soluções educacionais. Um braço robótico fotográfico registrava grupos de participantes. Cubos iluminados com telas convidavam: Speak the future — Fale o futuro. Na entrada, sacolas com o slogan do evento: "Você vai. O futuro acompanha."

Dentro do auditório, a abertura fugiu do formato de congresso. O grupo de dança Vlab.art.br, com coreografia de Anderson Couto, fez uma performance no palco amplo e elevado, com efeitos de luz em azul e vermelho. Em seguida, uma banda de metais desceu ao chão do teatro e desfilou entre as cadeiras — chapéus, sousafone, saxofones — num cortejo que arrancou aplausos e celulares de todos os bolsos. Jones Brandão, gerente de Ensino e Inovações da Arco Educação, e Larissa Sangalli, diretora de Produtos Digitais da empresa, apresentaram a programação dos dois dias.

A pergunta no telão

A primeira palestra ficou com Charles Duhigg, jornalista americano, ex-repórter do The New York Times, vencedor do Prêmio Pulitzer em 2013 e autor de O poder do hábito — livro que estuda por que as pessoas fazem o que fazem e como é possível mudar comportamentos. A obra vendeu mais de um milhão de cópias no Brasil. Antes de falar, ele projetou no telão uma pergunta: When was the last time you cried in front of another person? — Quando foi a última vez que você chorou na frente de outra pessoa?

A plateia ficou em silêncio. A provocação não era por acaso. Duhigg defende que a capacidade de se conectar de verdade com outras pessoas é uma habilidade que pode ser aprendida — e que se torna cada vez mais decisiva num mercado de trabalho em que a inteligência artificial executa cada vez mais tarefas técnicas.

O diagnóstico no ápice

O segundo momento forte da manhã veio de Renata Vichi, ex-presidente do Grupo CRM, responsável pelas marcas Kopenhagen e Brasil Cacau. Ela contou ao público que recebeu um diagnóstico de câncer no mesmo dia em que fechava a venda da empresa para a Nestlé — o maior negócio da história do setor de chocolates no Brasil, avaliado em R$ 4 bilhões.

A história começou antes disso. Quando o fundo de private equity Advent International entrou como sócio, fixou uma meta: dobrar a empresa em cinco anos. Vichi chegou lá em três — faturamento de R$ 2 bilhões, valor triplicado, 550 lojas abertas. Foi nesse momento que veio o diagnóstico. "O negócio é tão longevo quanto quem o lidera", disse ela, com a frase projetada em letras grandes atrás de si.

O Arco Day continua nesta terça-feira com palestras da cientista social americana Kasley Killam, autora de "Saúde Social"; do pediatra de Harvard Michael Rich, especialista no impacto das telas no desenvolvimento infantil; e do filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

João Pedro Lara Resende viajou a convite da Arco Day