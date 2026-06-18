Alunos do 7º ano do Ciman participam da final do SuperChef

JP João Pedro de Lara Resende

Aluna do CIMAN apresenta seu prato aos jurados - (crédito: Paulo Victor Lagopvlagofotografias@gmail.com)

As turmas do 7º ano do Colégio Ciman participam da terceira edição do projeto SuperChef 2026, que une gastronomia, ciência, cultura brasileira e sustentabilidade, que ocorre nesta quinta-feira (18/6), a partir das 18h30.

Vinte estudantes apresentam pratos desenvolvidos ao longo do ano para um júri formado por profissionais da gastronomia, comunicação, ciência e educação. De dólmã e toque blanche (o chapéu tradicional dos chefs), eles explicam a história de cada receita, a escolha dos ingredientes e as práticas sustentáveis aplicadas no preparo.

Alunos e professores levam a sério a competição de culinária (foto: Paulo Victor Lago pvlagofotografias@gmail.com)

Durante o projeto, os alunos pesquisaram alimentação saudável, nutrientes, sustentabilidade e diversidade cultural brasileira. A partir disso, criaram receitas inspiradas nas cinco regiões do país, com foco em ingredientes, tradições e saberes locais.

Os pratos vão do aproveitamento integral de ingredientes à valorização de receitas tradicionais. Entre as criações estão farofa de casca de banana-da-terra, escondidinho de carne de sol com batata-doce amarela e casca de batata-doce, escondidinho de carne com casca de batata e mandioca, risoto de abóbora com casca de abóbora, bolo de rolo com goiabada cascão, brigadeiro de capim-limão, bolo de casca de banana com cacau, doce de casca de melancia, beijinho de casca de abacaxi, suco de casca de abacaxi, aluá de abacaxi (bebida tradicional das regiões Norte e Nordeste) e chá de laranja.

A avaliação fica a cargo de Rogério Lisboa, jornalista, colunista da BandNews FM Brasília e especialista em gastronomia; Arthur Nunes, criador do perfil AsaNortear no Instagram e crítico gastronômico; Edu Paim, do perfil Dicas do Edu; Thays Maciel, nutricionista; Luciana Custódio, empresária do ramo de pães artesanais e panificação; e Mayara Silva, professora, pesquisadora e divulgadora científica.

Os jurados analisam apresentação do prato, criatividade, inovação na escolha dos ingredientes, relação com a região representada, sustentabilidade, sabor e textura.

O olhar atento do jurado (foto: Paulo Victor Lago pvlagofotografias@gmail.com)

"Os alunos pesquisaram, selecionaram e prepararam pratos representativos das diferentes regiões brasileiras, valorizando a diversidade cultural e gastronômica do país. A proposta, também, incentivou o uso de ingredientes locais e o aproveitamento integral dos alimentos, promovendo práticas sustentáveis e a redução do desperdício", afirma o professor de Geografia do CIMAN, José Carlos Ferreira.

Ao final, acontece no anfiteatro da unidade Octogonal e é aberta às famílias dos alunos do 7º ano dos turnos matutino e vespertino e à comunidade escolar.

SUPERCHEF CIMAN 18 de junho, a partir das 18h30 Anfiteatro do Colégio CIMAN, unidade Octogonal AOS 1/4, LT 08, Sudoeste/Octogonal, Brasília/DF (61) 3213-3737

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá