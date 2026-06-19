Escola da Árvore promove oficina de imersão em agroecologia, ciência e saberes tradicionais

GB Gabriela Braz

Escola de Brasília promove oficina de imersão em agroecologia, ciência e saberes tradicionais - (crédito: Divulgação/ Escola da Árvore)

No próximo sábado (20), a Escola da Árvore, em Brasília, promove uma oficina voltada à compreensão dos processos que transformam plantas aromáticas em óleos essenciais e hidrolatos. Os participantes acompanharam a destilação da melaleuca, espécie conhecida por suas propriedades antissépticas e regeneradoras, cultivada nos jardins da instituição, localizada no Núcleo Rural Córrego Jerivá, Entrada A, no Lago Norte. O objetivo da oficina é conectar agroecologia, educação ambiental, ciência e conhecimentos tradicionais em um ambiente escolar, estimulando uma relação mais consciente com a biodiversidade e com a natureza.

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Para participar, é necessário acessar o link: https://sl1nk.com/ktq09mu, clicar em “Oficina de Destilação de Óleo Essencial e Hidrolato de Melaleuca na Escola da Árvore”. Em seguida, preencher o formulário. A taxa de inscrição é R$ 160 por pessoa para famílias da escola. Para os demais interessados, o valor é R$ 180. Os pagamentos da atividade podem ser feitos pelo PIX: ervanariadocerrado@gmail.com. A alimentação está incluída nesses valores. O comprovante deve ser enviado para esse mesmo e-mail ou para o whatsapp: 61 9983-6344 (Camila Grinsztejn).

Sobre as oficinas

A oficina será em 18 de julho e será conduzida por profissionais da Ervanaria, especializada no cultivo de ervas medicinais e aromáticas, e da Oh Flora Cosméticos, produtora de cosméticos naturais e parceira da atividade. Os participantes acompanharam todas as etapas da destilação por arraste de vapor, método utilizado para extrair compostos aromáticos das plantas. Ao longo do dia, todos poderão observar como as folhas da melaleuca cultivada na Escola da Árvore são transformadas em óleo essencial e hidrolato, além de participar de conversas sobre cultivo, manejo e usos das plantas aromáticas.

Destilador para extração de óleos essenciais pelo método de arraste a vapor (foto: Divulgação/ Escola da Árvore)

Além de uma oficina de aprendizado, a proposta é aproximar o público dos processos ecológicos e produtivos envolvidos na obtenção de matérias-primas naturais. A experiência prevê demonstrar a quantidade de biomassa necessária para produzir pequenas quantidades de óleo essencial, além de discutir o papel dos compostos aromáticos na sobrevivência, proteção e comunicação das plantas.

As árvores utilizadas na atividade passarão por uma poda de manejo, transformando uma intervenção necessária em uma oportunidade de aprendizado sobre o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Além disso, os participantes terão conhecimento sobre os saberes tradicionais associados às plantas medicinais e aromáticas.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.