Professora cria álbum da Copa do Mundo para alunos da educação especial

Correio Braziliense

Izabella Moraes - (crédito: Crédito: Gabriela Braz)

Em clima de Copa do Mundo, a professora Izabella Moreira da Escola Classe 708 Norte, criou um álbum de figurinha para seus alunos da educação especial. Baseado no tradicional álbum comercializado na época da competição, a ideia surgiu com o objetivo de democratizar o acesso ao catálogo e ensinar sobre identidade. O caderno com figuras e cores, é personalizado com vários países, além de conter a foto dos estudantes e professores da escola.

A professora da classe especial afirma que o campeonato mundial é muito mais do que os jogos de futebol. “Trouxe como um projeto para trabalhar cores, alimentos e cultura de cada país, para quando passasse na TV, eles entendessem o que estava acontecendo”, conta. Com a ajuda dos pais e do namorado, a educadora confeccionou um álbum para cada estudante e recortou as figurinhas que são entregues em pacotinhos ao final de cada aula.

Escola da 708 Norte customiza figurinhas da copa para os alunos da educação especial (foto: Crédito: Gabriela Braz)

Aprendizados na Copa do Mundo

A turma da Izabella vive na prática a experiência da Copa. “Eles ficam animados para conseguir a figurinha de determinado professor e até deles mesmos”. A troca de imagens costuma ser feita no final de cada aula, quando eles aproveitam para comentar sobre as novas aquisições. Após a troca, os ensinamentos e a culinária de cada país é revisitada. A aluna Sofia Cardoso, de apenas nove anos, ao comer peixe na escola, lembra do Japão e conta: “Lá eles costumam comer sushi”.

Álbum personalizado (foto: Gabriela Braz)

O primeiro passo para criação do projeto foi autorização da direção e pais, que amaram a ideia. Ela diz que utilizou Inteligência Artificial para colocar a imagem dos estudantes no modelo certo e conseguir replicar para todos. “Os pais ficaram chocados, pois pensaram que era algo simples, mas é, realmente, o álbum”, conta. Além dos alunos, a família participa da brincadeira com a oportunidade de colar a ilustração com os filhos.

O álbum incentiva as crianças no aprendizado dos conteúdos básicos. “Eles recebem quatro figurinhas, então, eles começam a contar os números e revisar”, afirma a professora. Para a cultura, a prática foi essencial, ensinando aos pequenos sobre os países da copa, os hábitos de determinados locais e a língua falada. Para Izabella, o maior aprendizado dos alunos foi começar a associar os professores e colegas por meio das imagens e aprender que vivem no Brasil, conectando-se a cultura do país.

Aluno da Classe Especial: Tiago Torres; Liz Helena Moraes; Maitê Franca e Sofia Cardoso (foto: Crédito: Gabriela Braz)

No jogo do Brasil x Haiti, além da entrega das figurinhas, a educadora levou o brigadeiro para alegrar as crianças. Junto ao doce, veio o ensinamento das comidas típicas brasileiras. O próximo objetivo, envolvendo a temática Copa do Mundo, pretende trazer jogos e práticas para trabalhar a coordenação motora. Para a aluna Liz Helena Morais, de nove anos o álbum é “lindo, maravilhoso e legal”.



