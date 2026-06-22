Professora cria álbum da Copa do Mundo para alunos da educação especial

Na Escola Classe 708 Norte, álbum personalizado auxilia estudantes no estudo sobre identidade, cultura, culinária e cores dos países da competição

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Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 19:08 / atualizado em 22/06/2026 19:24
Izabella Moraes - (crédito: Crédito: Gabriela Braz)
Izabella Moraes - (crédito: Crédito: Gabriela Braz)

Em clima de Copa do Mundo, a professora Izabella Moreira da Escola Classe 708 Norte, criou um álbum de figurinha para seus alunos da educação especial. Baseado no tradicional álbum comercializado na época da competição, a ideia surgiu com o objetivo de democratizar o acesso ao catálogo e ensinar sobre identidade. O caderno com figuras e cores, é personalizado com vários países, além de conter a foto dos estudantes e professores da escola. 

A professora da classe especial afirma que o campeonato mundial é muito mais do que os jogos de futebol. “Trouxe como um projeto para trabalhar cores, alimentos e cultura de cada país, para quando passasse na TV, eles entendessem o que estava acontecendo”, conta. Com a ajuda dos pais e do namorado, a educadora confeccionou um álbum para cada estudante e recortou as figurinhas que são entregues em pacotinhos ao final de cada aula. 

Escola da 708 Norte customiza figurinhas da copa para os alunos da educação especial
Escola da 708 Norte customiza figurinhas da copa para os alunos da educação especial (foto: Crédito: Gabriela Braz)

Aprendizados na Copa do Mundo

A turma da Izabella vive na prática a experiência da Copa. “Eles ficam animados para conseguir a figurinha de determinado professor e até deles mesmos”. A troca de imagens costuma ser feita no final de cada aula, quando eles aproveitam para comentar sobre as novas aquisições. Após a troca, os ensinamentos e a culinária de cada país é revisitada. A aluna Sofia Cardoso, de apenas nove anos, ao comer peixe na escola, lembra do Japão e conta: “Lá eles costumam comer sushi”. 

Álbum personalizado
Álbum personalizado (foto: Gabriela Braz)

O primeiro passo para criação do projeto foi autorização da direção e pais, que amaram a ideia. Ela diz que utilizou Inteligência Artificial para colocar a imagem dos estudantes no modelo certo e conseguir replicar para todos. “Os pais ficaram chocados, pois pensaram que era algo simples, mas é, realmente, o álbum”, conta. Além dos alunos, a família participa da brincadeira com a oportunidade de colar a ilustração com os filhos. 

O álbum incentiva as crianças no aprendizado dos conteúdos básicos. “Eles recebem quatro figurinhas, então, eles começam a contar os números e revisar”, afirma a professora. Para a cultura, a prática foi essencial, ensinando aos pequenos sobre os países da copa, os hábitos de determinados locais e a língua falada. Para Izabella, o maior aprendizado dos alunos foi começar a associar os professores e colegas por meio das imagens e aprender que vivem no Brasil, conectando-se a cultura do país. 

Aluno da Classe Especial: Tiago Torres; Liz Helena Moraes; Maitê Franca e Sofia Cardoso
Aluno da Classe Especial: Tiago Torres; Liz Helena Moraes; Maitê Franca e Sofia Cardoso (foto: Crédito: Gabriela Braz)

No jogo do Brasil x Haiti, além da entrega das figurinhas, a educadora levou o brigadeiro para alegrar as crianças. Junto ao doce, veio o ensinamento das comidas típicas brasileiras. O próximo objetivo, envolvendo a temática Copa do Mundo, pretende trazer jogos e práticas para trabalhar a coordenação motora. Para a aluna Liz Helena Morais, de nove anos o álbum é “lindo, maravilhoso e legal”. 


 

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