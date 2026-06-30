Morre, aos 80 anos, o educador Oto de Sá Cavalcante, fundador do Colégio Ari de Sá

JP João Pedro de Lara Resende

Oto de Sá (1945-2026) - (crédito: Divulgação/Arco Educação )

O educador e empresário Oto de Sá Cavalcante morreu na noite deste domingo (28/6), aos 80 anos. Diretor-presidente do Colégio Ari de Sá Cavalcante e do Centro Universitário Ari de Sá (Uniari), em Fortaleza, ele também presidia o conselho de administração da Arco Educação. A morte foi confirmada nessa segunda-feira (29/6) por nota de pesar divulgada pelas instituições. Segundo o jornal O Povo, a causa foi complicações cardíacas.)

Trajetória na educação

Primogênito do professor Ari de Sá Cavalcante (1918-1967), Oto tornou-se educador para dar continuidade ao legado do pai, herdando dele o entusiasmo pelos estudos e pela leitura. Estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará, começou a dar aulas de matemática aos 18 anos no Ginásio Farias Brito, instituição dirigida pelo pai entre 1941 e 1967. Aos 21 anos, assumiu a administração da rede de ensino junto à família após a morte precoce do patriarca, aos 49 anos.

Em 2000, fundou o Colégio Ari de Sá em Fortaleza, ao lado da esposa, Guida de Sá Cavalcante. A escola foi batizada em homenagem ao pai, e tornou-se referência no ensino básico e na preparação para o vestibular no Ceará.

Em 2004, criou com o filho Ari de Sá Cavalcante Neto o Sistema Ari de Sá (SAS), um dos maiores serviços de assessoria pedagógica e produção de materiais didáticos do país, da educação infantil ao pré-universitário. A expansão abriu caminho para a criação da Arco Educação, fundada pelo filho. Sob a liderança de Ari de Sá Cavalcante Neto, a empresa tornou-se uma das maiores companhias de tecnologia educacional da América Latina.

Reconhecimento

Oto foi um dos homenageados com o Troféu Sereia de Ouro em 2025, pelas contribuições à educação do estado. Na ocasião, afirmou que o prêmio é "a maior homenagem que possa existir no Estado".

Sua morte provocou manifestações de pesar de autoridades, educadores e ex-alunos. O governador Elmano de Freitas destacou seu compromisso com a formação de gerações. O prefeito Evandro Leitão afirmou que Oto deixou um legado de amor à educação e à cultura. O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, lembrou sua liderança e sua contribuição para milhares de estudantes.

Luto oficial

O Colégio Ari de Sá, o Uniari e a Arco Educação decretaram luto oficial segunda-feira (29/6) e terça-feira (30/6), com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas. Em nota, as instituições afirmaram que o educador acreditava na força do exemplo, no mérito e na busca permanente pela excelência acadêmica.

Oto deixa a esposa, Guida de Sá Cavalcante, filhos e netos.

*Estagiário sob a supervião de Ana Sá