Rede EJA e Inclusão Produtiva será lançada em Brasília

Correio Braziliense

Cejaep EaD é a única escola EJA a disponibilizar o ensino remoto no DF - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Na próxima terça-feira, 7 de julho, às 14h, no Auditório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), será lançada a Rede Educação e Jovens e Adultos (EJA) e Inclusão Produtiva. A iniciativa, que reúne 16 organizações, atuará para ampliar o acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante o evento, será apresentado o estudo Demanda Potencial por EJA e Transição para o Trabalho. O documento analisa a demanda por EJA e expõe as relações entre escolaridade, oportunidades no mercado de trabalho e desigualdades sociais. A pesquisa apresenta dados e reflexões que contribuem para o debate sobre políticas públicas voltadas à garantia constitucional do direito à educação.

Participarão do lançamento os representantes das 16 organizações que integram a Rede EJA, além de especialistas em educação, gestores públicos e convidados. O evento é exclusivo para convidados.

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