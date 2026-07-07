Programa Somos Futuro: inscrições abertas para bolsas de estudos integrais

Correio Braziliense

O benefício inclui materiais didáticos, mentoria para desenvolvimento socioemocional e carreira, reforço escolar online e acesso à rede de apoio do programa. - (crédito: Acervo Instituto Somos)

O programa Somos Futuro, que oferece aceleração de talentos para alunos do 9º ano de escolas públicas em vulnerabilidade socioeconômica, abriu inscrições para a turma de 2027. A iniciativa busca reduzir desigualdades educacionais no Brasil. O processo seletivo ocorre até 14 de agosto e as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.somosfuturo.com.br.



Estudantes selecionados ganham bolsas de estudo integrais para os três anos do ensino médio em uma das 64 escolas particulares parceiras. O benefício inclui materiais didáticos, mentoria para desenvolvimento socioemocional e carreira, reforço escolar online e acesso à rede de apoio do programa. Os interessados devem atender aos critérios: estar matriculado no 9º ano do ensino fundamental em escolas públicos em 2026; ter no máximo 15 anos completos em 2026; apresentar bom desempenho acadêmico nos últimos dois anos; possuir renda familiar bruta per capita de até dois salários mínimos. O processo de seleção é composto por diversas etapas, incluindo prova online, entrevista e análise socioeconômica.



Criado para ampliar oportunidades, o Somos Futuro atua em 60 municípios de 14 estados brasileiros e já beneficiou cerca de 880 jovens desde sua fundação. Desde a primeira edição, já foram beneficiados 970 jovens de todas as regiões do Brasil, com taxa de aprovação em universidades públicas de 60%. João Rufino, ex-bolsista e hoje estudante de engenharia elétrica na Unicamp, relata o impacto do programa. "Minha trajetória foi marcada por muito esforço e pelo apoio fundamental da bolsa, essencial para acessar uma rede de estudos transformadora. Com isso, alcancei um grande sonho: fui aprovado na Uicamp, Unesp e Unifei", conta.



Para Guilherme Mélega, presidente do Instituto Somos, o programa representa uma chance concreta de ampliar o acesso à educação de qualidade. "O potencial de um jovem não deve ser limitado pelas circunstâncias em que ele vive. Com o Somos Futuro, buscamos identificar talentos, oferecer condições para que esses estudantes desenvolvam plenamente suas capacidades e contribuir para a construção de trajetórias mais promissoras", explica.