IFPE abre seleção para mediador pedagógico

Correio Braziliense

O edital também reserva, no mínimo, 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência, transgênero e travesti. - (crédito: Freepik)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu uma seleção para mediadores pedagógicos bolsistas que atuarão em cursos de Educação a Distância (EaD) ligados à Universidade Aberta do Brasil (UAB). A bolsa mensal oferecida é de R$ 1.100. As inscrições estão abertas de 7 a 21 de julho e devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema de seleções do IFPE. A taxa de participação no processo seletivo tem o valor de R$ 20.



Para participar, é necessário ter formação de nível superior e atender aos requisitos descritos no Edital nº 26/2026. Um dos critérios para a contratação é que o candidato esteja em exercício no magistério da rede pública ou vinculado a programas de formação de professores da educação básica do MEC.

O edital também reserva, no mínimo, 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência, transgênero e travesti.



As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cursos de especialização em educação a distância na educação profissional e tecnológica; especialização em ensino de matemática para o ensino médio; especialização em gestão pública; licenciatura em geografia; licenciatura em matemática e tecnologia em gestão ambiental.



O mediador pedagógico EaD é responsável por acompanhar estudantes, orientar atividades acadêmicas e participar de formações. Também oferece suporte ao funcionamento dos cursos no ambiente virtual de aprendizagem.