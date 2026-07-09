CILs do DF prorrogam inscrições: sua chance de aprender um novo idioma

Correio Braziliense

Vagas abertas para 17 unidades do CIL para o segundo semestre - (crédito: Foto: André Amendoeira/SEEDF)

Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) do Distrito Federal prorrogaram o prazo para novas inscrições até o próximo domingo (12). Nesta edição, foi estabelecido um período único de cadastro para três grupos: estudantes da rede pública de ensino do DF, alunos de colégios militares e a comunidade em geral.

Estão disponíveis vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação.

No momento da inscrição, os candidatos podem escolher até quatro opções diferentes, selecionando a unidade de ensino e o idioma que desejam cursar. Para os alunos que já estudam na rede pública, é obrigatório que a matrícula seja feita em um turno oposto ao da escola de origem.