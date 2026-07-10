Planetário de Brasília abre colônia de férias gratuita com tema espacial

Correio Braziliense

uma programação gratuita voltada para crianças com idade entre 6 e 12 anos - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O Planetário de Brasília abriu inscrições para sua 12ª Colônia de Férias, uma programação gratuita voltada para crianças com idade entre 6 e 12 anos. O tema desta edição é “Universo em Jogo: Desbravando a Astronomia”, que promete uma aventura espacial durante o recesso escolar.

A iniciativa busca estimular o raciocínio, a criatividade e o interesse dos pequenos pela ciência. Os participantes poderão aproveitar uma série de atividades planejadas para unir diversão e conhecimento.

A programação inclui sessões na cúpula do planetário, oficinas, jogos astronômicos e até mesmo o lançamento de foguetes artesanais. Visitas guiadas e outras atividades interativas também fazem parte do cronograma.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o domingo, 12 de julho. As atividades da colônia de férias ocorrerão de 14 a 24 de julho, sempre no período da manhã, das 8h às 12h.

O local do evento é o próprio Planetário de Brasília, situado no Eixo Monumental, próximo à Torre de TV. As vagas são limitadas a 25 crianças por turma e por dia.