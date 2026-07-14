Prova Nacional Docente: Inscrição termina nesta terça-feira

Correio Braziliense

Pagamento da taxa de inscrição de R$ 85 até esta terça-feira, 14 de julho - (crédito: Inep - Divulgação)

Professores inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2026 que não obtiveram isenção devem pagar a taxa de R$ 85 até esta terça-feira, 14 de julho. A inscrição é automática e gratuita para estudantes habilitados e inscritos como concluintes de cursos de licenciatura no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026.

O resultado das solicitações de atendimento especializado foi divulgado também nesta terça (14). O prazo para recursos começa hoje e vai até 16 de julho. A decisão final sobre os pedidos será publicada em 20 de julho.

Cronograma da PND

Pagamento da taxa de inscrição: até 14 de julho;

Aplicação da prova: 20 de setembro;

Divulgação do resultado final: 15 de dezembro.

Como é a prova

A avaliação é dividida em duas partes. A primeira, de Formação Geral Docente, possui 30 questões objetivas e uma questão discursiva. A questão discursiva avalia clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da língua portuguesa.

A segunda parte, de Componente Específico, contém 50 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e estudos de caso da área de formação do participante. Ao todo, 21 áreas de licenciatura serão avaliadas.

A PND tem o objetivo de avaliar a formação de concluintes das licenciaturas por meio da prova teórica do Enade das Licenciaturas. O exame também serve como subsídio para processos seletivos e concursos públicos para a carreira docente da educação básica pública nas esferas federal, estadual e municipal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.