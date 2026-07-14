Prova Nacional Docente: Inscrição termina nesta terça-feira

Professores inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2026 que não obtiveram isenção devem pagar a taxa de R$ 85 até esta terça-feira, 14 de julho. A inscrição é automática e gratuita para estudantes habilitados e inscritos como concluintes de cursos de licenciatura no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026.
O resultado das solicitações de atendimento especializado foi divulgado também nesta terça (14). O prazo para recursos começa hoje e vai até 16 de julho. A decisão final sobre os pedidos será publicada em 20 de julho.
Cronograma da PND
- Pagamento da taxa de inscrição: até 14 de julho;
- Aplicação da prova: 20 de setembro;
- Divulgação do resultado final: 15 de dezembro.
Como é a prova
A avaliação é dividida em duas partes. A primeira, de Formação Geral Docente, possui 30 questões objetivas e uma questão discursiva. A questão discursiva avalia clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da língua portuguesa.
A segunda parte, de Componente Específico, contém 50 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e estudos de caso da área de formação do participante. Ao todo, 21 áreas de licenciatura serão avaliadas.
A PND tem o objetivo de avaliar a formação de concluintes das licenciaturas por meio da prova teórica do Enade das Licenciaturas. O exame também serve como subsídio para processos seletivos e concursos públicos para a carreira docente da educação básica pública nas esferas federal, estadual e municipal.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.